Eylül Ayı Sebzeleri ve Meyveleri - Eylül Ayında Pazardan Ne Alınır, Hangi Sebze ve Meyve Yenir?

Eylül ayı, taze ve lezzetli sebzelerin ve meyvelerin bolluğuyla dolu bir aya işaret eder. Pazarda karşılaştığımız bu renk cümbüşü, vitamin ve mineral deposu olan birçok sebze ve meyvenin keşfi anlamına gelir. Bu ayda pazardan alabileceğiniz çeşitlilik hem sağlık hem de damak tadı açısından zengin bir deneyim sunar. İşte Eylül ayı sebzeleri ve meyveleri.

Eylül Ayı Sebzeleri

Kabak: Eylül ayında kabak, antioksidanlar ve lif bakımından zengin olup sindirim sistemine destek sağlar. Ayrıca içerdiği A ve C vitaminleri ile bağışıklık sistemini güçlendirir. Domates: Domates, Eylül ayında en lezzetli haline ulaşır. Yüksek likopen içeriği ile kalp sağlığını destekler ve cilt için faydalıdır. Biber: Renk renk biberler, Eylül ayında sofraları süsler. C vitamini deposu olan biberler, göz sağlığını koruma konusunda etkili olan zeaksantin içerir. Patlıcan: Lif açısından zengin olan patlıcan, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca içeriğindeki folat ile hücre yenilenmesini destekler. Karnabahar: Eylül ayında bolca bulunan karnabahar, antioksidanlarla dolu olup bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda C vitamini ve K vitamini kaynağıdır. Brokoli: Brokoli, Eylül ayında taze ve lezzetli bir hal alır. İçerdiği sulforafan sayesinde kanserle savaşan özelliklere sahiptir. Ayrıca K vitamini içeriği kemik sağlığını destekler. Havuç: Beta-karoten açısından zengin olan havuçlar, göz sağlığını korur ve cildi güzelleştirir. Pırasa: Eylül ayında pazarda bulabileceğiniz pırasa, demir ve C vitamini içeriği ile kan sağlığını destekler. Ispanak: Ispanak, Eylül ayında taze ve besleyici bir sebze olarak ön plana çıkar. A vitamini ve demir bakımından zengindir, göz sağlığını destekler ve anemi riskini azaltır. Kereviz: Kereviz, düşük kalorili olmasının yanı sıra lif, potasyum ve A vitamini içerir. Sindirim sistemini düzenler ve kan basıncını dengeleyebilir.

Eylül Ayı Meyveleri