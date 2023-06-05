Eylül Kaç Çekiyor? Eylül Kaçıncı Ay ve Kaç Gün Çeker?

Tarihleri akılda tutmakta zorlananlar veya hatırlamakta problem yaşayanlar, eylül kaç çekiyor diye düşünebilir. Özellikle okulların açılma vakti yaklaştıkça birçok öğrenci, eylül ayı kaç çekiyor veya kaç gün sürer diye sorabilir. Uzun zamandır özel bir gün için hazırlık yapanlar veya farklı bir planı olanlar için eylül ayı kaç gün çeker sorusu merak uyandırıcıdır. Eylül kaçıncı ay diye araştıranlar da bulunur. Eylül kaç gün çeker? İşte detaylar…

Eylül Ayı Kaç Çekiyor?

Eskiden Gregoryen olarak bilinen Miladi takvime göre eylül ayı, 9. aydır. Bir yıl içinde toplam 12 ay bulunur ve çoğunluğu 31 gün çeker. Ancak bazıları ise 30 gün sürer. Bunlardan biri de sonbaharın başlangıcı olan eylüldür ve 30 gün çeken aylardan biridir. Nisan, haziran ve kasım ayı, 30 gün çeken diğer aylar arasında bulunur. Şubat ayı ise en kısa süren ay olması ile bilinir. 28 gün olan bu ay, her 4 yılda bir 29 gün çeker. Bunun temel nedeni ise ay döngüsüdür. Aradaki dengesizliği önlemek ve şubat ayının takvimdeki ay döngüsü ile uyumlu olmasını sağlamak adına 4 yılda bir fazladan 1 gün eklenir. Bu durum, 30 ve 31 gün çeken aylar için geçerli değildir. 31 çeken aylar ise ocak, mart, mayıs, temmuz, ağustos, ekim ve aralıktır. Buradan anlaşılacağı üzere bir yılda 12 ay bulunur ve 7 ay 31 gün, 4 ay 30 gün ve bir ay ise 28 gün çeker.

Ayların Gün Sayısı Değişir mi?

Zaman kavramı açısından önemli olan tarihler, bazı durumlarda kafa karışıklığına yol açabilir. Bunlardan biri de ayların süreleridir. Ayların gün sayılarının, yıllara göre değişkenlik göstermesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu yalnızca şubat ayında meydana gelir. Sadece günler ve haftalar farklılık gösterir. Ayrıca aylar, sayısal bir düzene göre sıralanmazlar. 31 çeken bir ayın ardından aynı şekilde 31 çeken başka bir ay gelebilir. Örneğin, ağustos ve temmuz 31 gündür. Hemen ardından gelen eylül ise 30 gün çeker.