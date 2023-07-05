Eylül Romanı Karakterleri - Eylül Romanı Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Mehmet Rauf'un Eylül'ü yazmasının üzerinden oldukça uzun bir süre geçmiştir. Eylül Romanı karakterleri, Süreyya Bey ve Suat Hanım'ın etrafındaki kişilerden oluşur. Eylül Romanı kişileri, çarpık aile ilişkileri yaşarlar. Eylül Romanı kahramanları, özellikleri ve karakter analizi mutlu evlilik yapamayan bir çiftin etrafındaki insanlarla ilgilidir. Eser, Eylül ayı geldiğinde Suat'ın kötü bir evlilik yapmış bir kadın günlerini bu acı gerçekle yaşayarak geçirmeye çalışmasını anlatır.
Eylül Romanı Karakterleri
Eser, ilk olarak Servet-i Fünun dergisinde 1900 yılında birbirini tamamlayan bölümlerden oluşan yazı dizisi olarak yayınlandı. 1901'de kitap olarak okuyuculara ulaştı. İlahi bakış açısıyla yazılan romanda olay örgüsü olarak sadakatsizlik konusunu işlenir. Yani tam bir aşk üçgenini anlatır. Tüm bu aşk üçgeni beş yıllık evli Suat ve Süreyya çiftinin bir bağ evine taşınması ve aynı zamanda akrabaları olan misafirleri Necip'in evlerine sıkça gelmesi ile başlar.
Eylül romanı, aşk ve sadakat gerilimini yaşayan duygusal karakterlerin hayatını anlatan psikolojik bir romandır. Eylül ayında Suat'ın mutsuzluğunu fark etmesi ile tüm olaylar başlar. Bu nedenle kitabın adı Eylül'dür. Bir süre sonra Suat, Necip'e ilgi duymaya başlar. Necip, Suat'ın ona karşı olan ilgisini anlar, arkadaşına ihanet etmek istemese de oda Suat'a ilgi duymaya başlar. Romanın sonunda aşk üçgeninin biter ve Suat'ın bağ evinde çıkan bir yangının ortasında kalır.
Eylül Romanı Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi
Türk edebiyat tarihinde ilk psikolojik roman olan Eylül romanı kahramanlarının isimleri, özellikleri ve karakter analizini şu şekilde sıralayabiliriz:
- Suat: Süreyya'nın karısıdır. Babası oldukça zengindir. Başlarda kocasına sevgiden çok şefkat ve sadakatle bağlı bir kadın olsa da daha sonraları sadakatsizliği ile bilinir. Suat, uzun bir aradan sonra yeniden piyano çalmaya başlar ve neciple birlikte piyano başına otururlar. Daha sonra Necip' âşık olur.
- Süreyya: Suat'ın kocasıdır. Karısı Suat ile birlikte babasının köşkünde yaşamaktadır. Bir dairede memurdur. Büyük hayalleri vardır fakat aldığı maaş hayallerini gerçekleştirmek için yeterli değildir.
- Necip: Süreyya'nın halasının oğludur. Otuzlu yaşlardadır. Hiç evlenmemiş, yakışıklı, kibar, duygusal bir karakterdir. Müzik ve eğlence hayatını oldukça sever. Sıkıntılar yaşadığı dönemde Süreyya ve Suat'ın yanında geçirdiği günleri hatırlar. Suat için aldığı yeni notalarla yalıya gider. Evleneceği kadının tıpkı Suat gibi olmasını ister. Duyguları zamanla öyle yoğunlaşır ki Suat'ı deliler gibi sevdiğini kendisine itiraf eder. Bir süre sonra da Suat'a itiraf eder. Suat'ın evli olmasından dolayı karmaşık duygular içindedir. Aşk, pişmanlık, karamsarlık, heyecan mutluluk, huzur, sıkıntı, kıskançlık, hayranlık gibi birbiriyle çelişkili duyguları bir arada yaşar.
- Hacer: Süreyya'nın kız kardeşidir. Eğlenceyi seven, neşeli, hoppa bir karaktere sahiptir. Kocasını sevmeyen, bu nedenle sürekli kocasını hor gören ve evliliği ile pek ilgilenmeyen bir kadındır. Necip ile gönül eğlendirir.
- Fatih: Hacer'in eşidir, paragözdür. Sırf babasının parası için Hacer'le evlenmiş kişiliksiz, cimri bir karakterdir. Beyefendinin himayesinde yaşar ve bu nedenle Hacer'e sözde kocalık etmek zorunda kalır.
- Beyefendi: Süreyya ve Hacer'in babasıdır. Sadece kendisini düşünen biridir. Hep kendi dediği olsun isteyen ve kimsenin keyfi için bir saatini bile harcamayan bir karakterdir. Bir baba ve koca olmaktan çok, bir efendi olmayı tercih eder.
- Hanımefendi: Süreyya ve Hacer'in annesidir. Aile içerisinde sabrı ve şefkati temsil ettiği için ailenin manevi direği olarak görülür. Kocasının ilgisizliklerine, haksız davranışlarına yıllarca sabır göstermiş hiç sesini çıkarmamıştır.