Eylül Romanı Karakterleri - Eylül Romanı Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Mehmet Rauf'un Eylül'ü yazmasının üzerinden oldukça uzun bir süre geçmiştir. Eylül Romanı karakterleri, Süreyya Bey ve Suat Hanım'ın etrafındaki kişilerden oluşur. Eylül Romanı kişileri, çarpık aile ilişkileri yaşarlar. Eylül Romanı kahramanları, özellikleri ve karakter analizi mutlu evlilik yapamayan bir çiftin etrafındaki insanlarla ilgilidir. Eser, Eylül ayı geldiğinde Suat'ın kötü bir evlilik yapmış bir kadın günlerini bu acı gerçekle yaşayarak geçirmeye çalışmasını anlatır.

Eylül Romanı Karakterleri

Eser, ilk olarak Servet-i Fünun dergisinde 1900 yılında birbirini tamamlayan bölümlerden oluşan yazı dizisi olarak yayınlandı. 1901'de kitap olarak okuyuculara ulaştı. İlahi bakış açısıyla yazılan romanda olay örgüsü olarak sadakatsizlik konusunu işlenir. Yani tam bir aşk üçgenini anlatır. Tüm bu aşk üçgeni beş yıllık evli Suat ve Süreyya çiftinin bir bağ evine taşınması ve aynı zamanda akrabaları olan misafirleri Necip'in evlerine sıkça gelmesi ile başlar.

Eylül romanı, aşk ve sadakat gerilimini yaşayan duygusal karakterlerin hayatını anlatan psikolojik bir romandır. Eylül ayında Suat'ın mutsuzluğunu fark etmesi ile tüm olaylar başlar. Bu nedenle kitabın adı Eylül'dür. Bir süre sonra Suat, Necip'e ilgi duymaya başlar. Necip, Suat'ın ona karşı olan ilgisini anlar, arkadaşına ihanet etmek istemese de oda Suat'a ilgi duymaya başlar. Romanın sonunda aşk üçgeninin biter ve Suat'ın bağ evinde çıkan bir yangının ortasında kalır.

Eylül Romanı Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Türk edebiyat tarihinde ilk psikolojik roman olan Eylül romanı kahramanlarının isimleri, özellikleri ve karakter analizini şu şekilde sıralayabiliriz: