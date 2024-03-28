Eyüp Sultan Türbesi Nerede? Eyüp Sultan Türbesi’ne Nasıl Gidilir, Kaça Kadar Açık?

Osmanlı padişahları tahta çıkmadan önce Eyüp Sultan Türbesi'nde kılıç kuşatırdı bu nedenle tarihi önemi de oldukça fazlaydı. Eyüp Sultan Türbesine girerken giyim gibi kurallarına uymak önemlidir. Kadınların başlarını örtmesi, erkeklerin ise kısa pantolon veya şort giymemesi gerekmektedir. Ayrıca türbe içerisinde fotoğraf çekmek yasaktır. Eyüp Sultan Türbesi nerede, nasıl gidilir, kaça kadar açık gibi konuların yanı sıra türbenin tüm kurallarını da bilmeniz gerekir.

Eyüp Sultan Türbesi Nerede?

Hz. Ebu Eyyûb el-Ensarî, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sahabelerinden ve ensardan biridir. Uhud Savaşı'nda Hz. Muhammed'i korumak için kendi evini siper etmiştir. Mezarı, İstanbul'un fethinden sonra bulunduğunda Fatih Sultan Mehmet taraından türbe olarak inşa edilmiştir ve ve yanına aynı zamanda Eyüp Sultan Cami inşa edilmiştir.

Eyüp Sultan Türbesi, İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde, Pierre Loti Tepesi'nin eteklerinde yer almaktadır. Eyüp Sultan Camii'nin yanında bulunan türbe, Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin bulunduğu yerdir. Tam adresi ise: Merkez Mahallesi, Eyüp Sultan Cd. No:44, 34050 Eyüpsultan/İstanbul'dur.

Eyüp Sultan Türbesi'ne Nasıl Gidilir, Kaça Kadar Açık?

Eyüp Sultan Türbesi'ne ulaşım için çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Toplu taşıma araçlarıyla gitmek isterseniz İETT otobüsleri ve Eyüp-Piyer Loti teleferiği gibi seçenekler kullanılabilir. Ayrıca, şehrin çeşitli noktalarından taksi veya dolmuş ile de rahatlıkla ulaşım sağlanabilir. Toplu taşıma ile en kolay ulaşım yolu, M1A hattı ile Bayazıt durağına gidip, oradan 39O, 559C veya 99A numaralı otobüslere binmektir. Eyüp Sultan Türbesi'ne özel araç ile gitmek isterseniz, Pierre Loti Tepesi'ne çıkan yolları kullanabilirsiniz. Türbenin yakınında ücretli otoparklar bulunmaktadır.

Eyüp Sultan Türbesi genellikle her gün ziyarete açıktır. Türbenin açılış ve kapanış saatleri günün koşullarına göre değişebilir ancak genel olarak Eyüp Sultan Türbesi, her gün 08:00 - 17:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.