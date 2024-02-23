Eyüpsultan’da hayırseverlerin ve devletin yaptırdığı okullar açıldı

Hüsnü Özdemir İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen ve İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile velilerin katıldığı törende konuşan Bakan Tekin, göreve başladığı günden beri sadece hayırseverler tarafından yaptırılan okulların açılışına katıldığını, amacınınsa hayır sahiplerine teşekkür etmek ve destek olmak olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de eğitim öğretim imkanları açısından önemli mesafeler katedildiğini söyleyen Tekin, "2002 verileriyle 2024 yılının verilerini karşılaştırdığımızda, bunu dünyanın herhangi bir ülkesindeki veriler diye karşımıza getirsek 'Adamlar eğitimde devrim yapmışlar' deriz" şeklinde konuştu.

"PARASINI VERDİĞİMİZ KİTAPLAR BİRİNCİ YARIYILIN SONUNDA ULAŞIRDI"

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Bakın şu an Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle dünyanın en iyi ülkeleri kategorisindeyiz. Bizim çocukluğumuzda altmış kişilik sınıflarda okurduk. Benim okuduğum sınıf öyleydi. Ders kitabımız için şehirdeki tek kitap kırtasiye dükkanına giderdik, parasını verirdik ama kitapların ne zaman geleceğini bilmezdik. Genellikle kitaplarımızın tamamına birinci yarı yılın sonunda ulaşırdık"

"YILDA 200 MİLYON KİTAP DAĞITIYORUZ"

Tekin, Eğitim öğretim yılı açıldığında çocukların ihtiyaç duyduğu kitapların devlet tarafından temin edildiğini hatırlatarak, "Sayı ne kadar devasa olduğunu bilmeniz açısından söylüyorum; Yılda masaların üzerine yaklaşık 200 milyon adet kitap bırakıyoruz, 200 milyon adet. Bunun her birisinin 150-200 sayfa olduğunu düşünürseniz, sıfırları sayamayız" ifadelerini kullandı.

"OKUL YAPIMINDA YEREL YÖNETİMLER ARAZİ KONUSUNDA ZORLUK ÇIKARIRDI"

Yeni okulların yapımında yerel yönetimlerle işbirliğinin kendileri için hayati önemi olduğunu sözlerine ekleyen Tekin, "Ben daha önce bakanlıkta müsteşar olarak görev yaptım. Yatırım bütçesi yapıyoruz, paramız var, okul yapacağız, belediye başkanı bize okul yapacak arazi üretemiyor, üretmiyor. Okul yapacağız, belediye başkanı arazinin mülkiyetiyle ilgili bakanlığa dava açıyor, inşaatı durduruyor, yürütmeyi durdurma kararı aldırıyor. Okul yarım kalıyor." şeklinde konuştu.

"ŞİMDİ YEREL YÖNETİMLERİN BÜYÜK KATKISI VAR"

Okul yapımına katkı veren belediyelere teşekkürlerini ileten Tekin, "Yerel seçimler yaklaşıyor, okul ihtiyaçlarımız da yerel yöneticilerin bizimle beraber çalışması arasında böyle bir ilişki var. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım" dedi.

"OKULLARIMIZ DEPREME DAYANIKLI HALE GELDİ"

Açılış programına katılan İstanbul Valisi Davut Gül de buradaki konuşmasında, son 30 yılda İstanbul'da hayırseverler tarafından yılda ortalama 12 okul yapıldığını anlattı. Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde kentteki okulların tamamının elden geçirildiğini kaydeden Gül, "Okullarımız depreme dayanıklı hale geldi. Dolayısıyla evlatlarımızı okula gönderirken hiç kimse 'Acaba okul sağlam mı? Değil mi?' endişesine kapılmadan yavrularını gönderiyor" dedi.

"SON 8 AYDA 34 TANE HAYIRSEVERLE OKUL PROTOKOLÜ YAPTIK"

Gül, son 8 ayda 34 tane hayırseverle protokol yaptıklarını belirterek, amaçlarının 30 yılda yapılan kadar okulu İstanbul'a kazandırmak olduğunu dile getirdi.

"CUMHURBAŞKANI ÖNDERLİĞİNDE DEPREM VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZLANDIRILDI"

Açılışta hazır bulunan İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde deprem ve kentsel dönüşüm konusunda okullarda yapılan çalışmaların önemine değinerek, bunun bir devlet yönetimi için en önemli adımlardan biri olduğunu kaydetti.

"LGS'DE İLK 5 BİNE GİREN ÖĞRENCİLERE BURS VERECEĞİZ"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise, ilçede yapılacak yeni okullarla hedeflerinin tamamen tekli eğitime geçerek çocukların sabahın erken saatinde okulda olması gerekliliğini ortadan kaldırmak olduğunu anlattı. Evinden uzak noktalardaki okullara gitmek zorunda olan lise öğrencileri için de ilçedeki okul sayısının artırılması gerektiğini kaydeden Köken, liseye geçişte ilk 5 bine giren öğrencilere burs vereceklerini açıkladı.

"TARİHİ NİŞANCA OKULU YENİLENEREK HİZMETE ALINDI"

Hüsnü Özdemir İmamhatip Ortaokulu'nun ardından yaklaşık 7 yıldır kapalı bulunan ve güçlendirme çalışmalarının ardından yeniden hizmet vermeye başlayan Nişanca Ortaokulu'ndaki açılış törenine de katılan Bakan Tekin, buradaki konuşmasında, müsteşarlık yaptığı dönemde İstanbul'daki okullar için depreme dayanıklılık testlerinin yapıldığını ve güçlendirme çalışmalarının başlatıldığını aktardı.

"YAPILAN ÇALIŞMALAR KOLAY UNUTULUYOR"

Bakan Tekin, yapılan çalışmaların kolay unutulduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "2002 Ekim ayında dönemin hükümeti, 'Cumhuriyetin 100. yılına mektup' diye güzel bir uygulama başlatmış. PTT de ev sahipliği yapmış. Değişik kamu kurumlarından, değişik bakanlıklardan mektuplar yazılmış. Bu yüzüncü yıl vesilesiyle 2023 yılı ekim ayında da Milli Eğitim Bakanı olmam hasebiyle öğrencilerimizin, öğretmen adaylarımızın yazdığı mektuplar PTT tarafından bana geldi. Mektuplar bizim aslında 20 yılda geldiğimiz çizgiyi gösteriyor. Mesela bir öğretmenimiz diyor ki; 'Allah'ım bana da içinde su olan, elektriği olan bir okul nasip edecek misin bir gün?' Bir öğretmenimiz diyor ki; 'Allah'ım içinde farelerin cirit atmadığı bir okulda öğretmenlik yapabilecek miyim?' Bunu ne zaman diyor? Yaklaşık 20 yıl önce. Şu an Türkiye genelinde bizim yaptığımız okullarımızın tamamı deprem açısından depreme dayanıklı ve konfor açısından hemen hemen bu okul konforunda okullar yapıyoruz." Dedi.