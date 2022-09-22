Eyyubi Devleti Kuruluşu ve Yıkılışı - Eyyubiler Kaç Yıl Hüküm Sürdü, Nasıl ve Ne Zaman Yıkıldı?

Eyyubiler dönemi özellikleri arasında, Mısır'daki Fatımî Devleti'nin yıkılmasından sonra kurulmuş olması dikkat çeker. Kısa sürede topraklarını genişletmeyi başardığı için Türk-İslam tarihinde Eyyubi devleti önemi ayrı bir yere sahiptir. Eyyubiler kuruluşu hakkındaki detaylar birçok kişi tarafından merak edilir. Nerede, hangi tarihte kurulduğu ve Eyyubi Devleti kaç yıl sürdü sorusu sıklıkla araştırılır. İşte Eyyubi Devleti neden yıkıldı sorusu ile ilgili detaylar…

Eyyubi Devleti Kuruluşu ve Yıkılışı

Eyyubi Devleti, Selahaddin Eyyubi tarafından 1171 kurulmuştur. İlk ortaya çıkmasından, yıkılışına kadar mücadele eden İslamcı bir devlettir. İlk olarak, Kudüs'ü Haçlıların elinden kurtardıkları Hıttin Savaşı'ndaki zaferleri ile büyük dikkat çekmişlerdir. IX. Louis'in liderliğindeki Fransız ordularını Mısır topraklarından sürmeleri, Fariskur Muharebesi'ndeki zaferleriyle sayesinde gerçekleşmiştir

İskenderiye, kentsel gelişimin ve ticari ve bilimsel faaliyetlerin yayılmasında büyük rol oynamıştır. Tüm bunların yanı sıra, cihat faaliyetleri ve askeri savaş hazırlıklarının da merkezi olmuştur.

Selahaddin Eyyubi, donanmada güçlenmeye çok önem vermiştir. Donanma askerlerinin maaşlarını büyük ölçüde artırmış ve bu da insanları donanmaya katılmaya teşvik etmiştir. İskenderiye bu yüzden, Mısır'daki en önemli deniz üssü olmuştur. Selahaddin Eyyubi, Mısır'ın İskenderiye ve Raşid gibi Akdeniz'deki sınır şehirlerini güçlendirmeye özen göstermiştir. Böylece surların, kulelerin ve etraflarına siperlerin yapılması çalışmalarını başlatmıştır. Ordularının çoğunluğu, Kıpçak bozkırı kökenli Türk askerlerdir. Sadece askeri ve siyasi değil, bilim, sanat ve imar çalışmalarına da önem vermişlerdir. Ölmeden önce oğulları ve kardeşleri arasında devleti paylaştıran Selahaddin Eyyubi'nin ardından karışıklık ortaya çıkmıştır. Bu devletin zayıflmasına ve Türk Memlükler (Kölemenler) tarafından yıkılmasına neden olmuştur.

Eyyubi Devleti'nin Hükümdarları Kimlerdir?

1171-1250 yılları arasında 79 yıl hüküm süren Eyyubi Devleti'nin toplamda 9 hükümdarı olmuştur. Aşağıda, Eyyubilerin hükümdarları verilmiştir.