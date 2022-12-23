Ez İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Ez İle Biten Kelimeler Listesi

EZ ile biten kelimeler uzun bir liste şeklindedir. Genellikle olumsuz kelimeler üzerinden örnek verilen sonu ez olan sözcükler, günlük hayatta konuştuğumuz diyaloglarda da sıklıkla kullanılmaktadır. Hem tamlama hem de isim şeklinde kullanılmaktadır. Sonu ez ile biten kelimeler şunlardır; görünmez, obez, beklenmez, gelemez, bilinmez. Birçok ez ile biten kelimeler vardır bunların çoğunu öğrenmek için aşağıdaki bulunan örneklerden inceleyebilirsiniz.

Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Ez İle Biten Kelimeler Listesi

Günlük hayatta konuşulan diyaloglarda olumlu ya da olumsuz birçok kelime vardır. Bunlardan bazıları birleşik kelimelerdir bazıları ise normal isim şeklindedir. Sonu ez ile biten kelimeler listesi kısa ve uzun kelimeler olarak ikiye ayrılmaktadır. Sonu ez olan sözcükler ve Türkçe kısa ve uzun sonu ez ile biten kelimeler listesi şu şekilde sıralanmaktadır;