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Giriş Tarihi: 11.5.2022 11:02 Son Güncelleme: 11.5.2022 11:02

Ezber Nasıl Yapılır? Sözel Derslerde Kalıcı Ve Kolay Ezberleme Teknikleri Nelerdir?

Ezber Nasıl Yapılır? Sözel Derslerde Kalıcı Ve Kolay Ezberleme Teknikleri Nelerdir?

Eğitim öğretim hayatında öğrencilerin sorumlu olduğu ve öğrenmesi mutlak gerekli olduğu onlarca ders ile konular vardır. Sayısal derslerde konular formüller yardımıyla akılda kalırken sözel ders konularını akılda tutmak için zaman zaman ezber yapmak gerekmektedir. Ezber yapılabilmesi için o bilginin üzerinde tekrar tekrar çalışılması gerekmektedir ve bu da akılda kalıcılığı arttırmaktadır. Ezber sayesinde çok küçük yaşlarda öğrenilen birçok mani, tekerleme ya da şiir çoğu yetişkinin hafızasında hala yer almaktadır. Peki, ezber nasıl yapılır? Sözel derslerde kalıcı ve kolay ezberleme teknikleri nelerdir? Bu suallerin yanıtlarını ve ezber yapmak ile ilgili teknikler hakkındaki bilgileri sizler için derlediğimiz içerikte bulabilirsiniz.

Ezber, bir yazıyı ya da sözü eksiksiz hatırlayacak ve yineleyecek şekilde akılda tutma işlemine verilen isimdir. Çalışma ve eğitim hayatında ezber yapma kişiler tarafından mutlaka gerçekleştirilen bir eylemdir. İş yerinde yapılacak bir sunumdan ilkokulda müsamerede okunacak şiire kadar bir çok alanda ezber yapmak gerekmektedir. Bu sebeplerden ötürü her kesimden insanın sık sık başvurduğu ezber ve ezber teknikleri hakkındaki bilgileri sizler için bir araya getirdik. Ezber nasıl yapılır? Kolay ezberleme teknikleri nelerdir? İşte ayrıntılı bilgiler...

Ezber Nasıl Yapılır?

Ezber yapabilmek için öncelikle dinç ve sakin bir zihne sahip olmak gereklidir. Ezberlenmesi gereken yazı ya da bilgiler hakkında araştırmalar yapıp konunun benimsenmesi, ezberleme işini kolaylaştıracak yöntemlerden birisidir.

Ezber yapacak olan kişi, ezberleyeceği yazı üzerinde düzenli aralıklarla çalışması ve tekrar etmesi gerekmektedir. Eğer ezber yapılması gereken yazı yahut bilgi vakit alacak uzunlukta ise daha çok tekrar yapmak ve gerekli vakti ayırmak gerekir. Cümleler ve kelimeler çalışma yapılırken sürekli tekrar edildiği vakit akılda kalıcılığı artar ve çalışmanın sonucunda ezber yapılmış olur.

Sözel Derslerde Kalıcı Ve Kolay Ezberleme Teknikleri Nelerdir?

Sözel derslerde özellikle tarih konularında birçok bilginin tekrarı yoktur, bu sebeple bilgiler sayısal derslerde olduğu gibi formüller yardımı ile pekişmez, sadece öğrencinin okuması ve tekrar etmesi ile akılda kalıcı olur ve öğrenilir.

Öğrencilerin sınav dönemlerinde en çok ezber yaptığı ders konuları sözel derslerine aittir. Bilinen bir takım kolay ve kalıcı ezberleme teknikleri, öğrencilerin işini kolaylaştırma ve vakit kazandırma bakımından oldukça yararlıdır. Bahsi geçen teknikleri şöyle sıralayabiliriz;

  • Ezber yapılması gereken bilgileri birkaç kez kağıda aynen geçirmek.
  • Sessiz ve sakin bir ortamda çalışmak.
  • Ezber yapılacak metni tane tane okumak
  • Ses kayıt cihazına ya da akıllı telefonların ses kayıt programına ezber yapılacak konuyu okuyup, kaydedip dinlemek.

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