Ezber Nasıl Yapılır? Sözel Derslerde Kalıcı Ve Kolay Ezberleme Teknikleri Nelerdir?

Ezber, bir yazıyı ya da sözü eksiksiz hatırlayacak ve yineleyecek şekilde akılda tutma işlemine verilen isimdir. Çalışma ve eğitim hayatında ezber yapma kişiler tarafından mutlaka gerçekleştirilen bir eylemdir. İş yerinde yapılacak bir sunumdan ilkokulda müsamerede okunacak şiire kadar bir çok alanda ezber yapmak gerekmektedir. Bu sebeplerden ötürü her kesimden insanın sık sık başvurduğu ezber ve ezber teknikleri hakkındaki bilgileri sizler için bir araya getirdik. Ezber nasıl yapılır? Kolay ezberleme teknikleri nelerdir? İşte ayrıntılı bilgiler...

Ezber Nasıl Yapılır?

Ezber yapabilmek için öncelikle dinç ve sakin bir zihne sahip olmak gereklidir. Ezberlenmesi gereken yazı ya da bilgiler hakkında araştırmalar yapıp konunun benimsenmesi, ezberleme işini kolaylaştıracak yöntemlerden birisidir.

Ezber yapacak olan kişi, ezberleyeceği yazı üzerinde düzenli aralıklarla çalışması ve tekrar etmesi gerekmektedir. Eğer ezber yapılması gereken yazı yahut bilgi vakit alacak uzunlukta ise daha çok tekrar yapmak ve gerekli vakti ayırmak gerekir. Cümleler ve kelimeler çalışma yapılırken sürekli tekrar edildiği vakit akılda kalıcılığı artar ve çalışmanın sonucunda ezber yapılmış olur.

Sözel Derslerde Kalıcı Ve Kolay Ezberleme Teknikleri Nelerdir?

Sözel derslerde özellikle tarih konularında birçok bilginin tekrarı yoktur, bu sebeple bilgiler sayısal derslerde olduğu gibi formüller yardımı ile pekişmez, sadece öğrencinin okuması ve tekrar etmesi ile akılda kalıcı olur ve öğrenilir.

Öğrencilerin sınav dönemlerinde en çok ezber yaptığı ders konuları sözel derslerine aittir. Bilinen bir takım kolay ve kalıcı ezberleme teknikleri, öğrencilerin işini kolaylaştırma ve vakit kazandırma bakımından oldukça yararlıdır. Bahsi geçen teknikleri şöyle sıralayabiliriz;