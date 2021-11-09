Türkçe kökenli bir isim olan ve Türk Dil Kurumu'ndaki anlamının yanı sıra özel isim olarak da kullanılan ezgi kelimesinin ne anlama geldiği ve cümle içerisinde kullanımı kişiler tarafından da merak edilir. Sizler için hazırladığımız bu yazımızda Ezgi eş anlamlısı nedir? Ezgi kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili cümle örneklerini ve detaylarını bulabilirsiniz.

Ezgi kelimesinin anlamı

Ezgi kelimesi Türkçede yer alan ve ürk kökenli olan kelimelerden biridir. Bu kelime Türk Dil Kurumu'na göre tanımlanırken, belli bir kurala göre oluşturulmuş olan, kulakta haz uyandıran ses dizisi olarak yer alır. Ancak ezgi kelimesi aynı zamanda kız çocukları için de kullanılan bir isimdir. Bu yüzden en çok kullanılan özel isimlerden biri olarak karşımıza çıkar.

Ezgi kelimesinin eş anlamlısı

Belli bir kurala göre oluşturulmuş olan, kulakta haz uyandıran ses dizisi olarak tanımlanan ezgi kelimesinin aynı anlama gelen ve cümle içinde kullanıldığında yanlış ifadelere yol açmayan eş anlamlı karşılıkları bulunmaktadır. Bu kelimeler melodi, nağme ve şarkıdır. Kişiler günlük hayat içerisinde ezgi kelimesi yerine cümle içinde nağme, şarkı ve melodiyi kullanabilir. Bu kelimelerin kullanımı cümlelerin anlamını bozmadığı gibi, kişilerin kelime dağarcığını da zenginleştirmektedir.

Ezgi kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Onun söylediği her kelime kulağıma sihirli bir ezgi gibi geliyordu.

Türk halk müziği ezgileri dilden dile günümüze ulaşmıştır.

Ezgiler doğru kullanıldığında kişileri, toplumları ve duyguları birleştirebilir.

O gün duyduğu ezgi hala kulaklarında çınlıyordu.

Ezgi kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Melodi:

Çocukken duyduğu melodiyi hala hatırlar.

Müzisyen olduğu için kulağı her melodiye aşinaydı

Nağme

İnleyen nağmeler ruhumu sardı

Çalan her nağmede eski hatıralarını anımsıyordu.

Şarkı: