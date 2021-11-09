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Giriş Tarihi: 9.11.2021 10:19

Ezgi eş anlamlısı nedir? Ezgi kelimesinin eş anlamlısı

Ezgi eş anlamlısı nedir? Ezgi kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede farklı dillerden geçen pek çok kelime bulunsa da bazı kelimeler Türk kökenlidir. Bu kelimelerden biri ezgi olarak karşımıza çıkar. Ezgi kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu’na göre belli bir kurala göre oluşturulmuş olan, kulakta haz uyandıran ses dizisi olarak tanımlanırken aynı zamanda kız çocuklarına konulan popüler isimlerden de biridir. Ezgi kelimesinin cümle içerisinde kullanımında kişiler bazı durumlarda kelimenin kendisi yerine eş anlamlısını kullanmayı tercih eder. Peki, Ezgi eş anlamlısı nedir? Ezgi kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili hangi cümleler kurulabilir.

Türkçe kökenli bir isim olan ve Türk Dil Kurumu'ndaki anlamının yanı sıra özel isim olarak da kullanılan ezgi kelimesinin ne anlama geldiği ve cümle içerisinde kullanımı kişiler tarafından da merak edilir. Sizler için hazırladığımız bu yazımızda Ezgi eş anlamlısı nedir? Ezgi kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili cümle örneklerini ve detaylarını bulabilirsiniz.

Ezgi kelimesinin anlamı

Ezgi kelimesi Türkçede yer alan ve ürk kökenli olan kelimelerden biridir. Bu kelime Türk Dil Kurumu'na göre tanımlanırken, belli bir kurala göre oluşturulmuş olan, kulakta haz uyandıran ses dizisi olarak yer alır. Ancak ezgi kelimesi aynı zamanda kız çocukları için de kullanılan bir isimdir. Bu yüzden en çok kullanılan özel isimlerden biri olarak karşımıza çıkar.

Ezgi kelimesinin eş anlamlısı

Belli bir kurala göre oluşturulmuş olan, kulakta haz uyandıran ses dizisi olarak tanımlanan ezgi kelimesinin aynı anlama gelen ve cümle içinde kullanıldığında yanlış ifadelere yol açmayan eş anlamlı karşılıkları bulunmaktadır. Bu kelimeler melodi, nağme ve şarkıdır. Kişiler günlük hayat içerisinde ezgi kelimesi yerine cümle içinde nağme, şarkı ve melodiyi kullanabilir. Bu kelimelerin kullanımı cümlelerin anlamını bozmadığı gibi, kişilerin kelime dağarcığını da zenginleştirmektedir.

Ezgi kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

  • Onun söylediği her kelime kulağıma sihirli bir ezgi gibi geliyordu.
  • Türk halk müziği ezgileri dilden dile günümüze ulaşmıştır.
  • Ezgiler doğru kullanıldığında kişileri, toplumları ve duyguları birleştirebilir.
  • O gün duyduğu ezgi hala kulaklarında çınlıyordu.

Ezgi kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Melodi:

  • Çocukken duyduğu melodiyi hala hatırlar.
  • Müzisyen olduğu için kulağı her melodiye aşinaydı

Nağme

  • İnleyen nağmeler ruhumu sardı
  • Çalan her nağmede eski hatıralarını anımsıyordu.

Şarkı:

  • Yaz aynın en hit şarkısı olmaya aday.
  • Çocuklar tüm gün şarkılarla eğlenerek keyifli vakit geçirdi.
  • O şarkının anlamı onun için çok büyüktü.

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