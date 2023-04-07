Ezop Masalları Oku - En Güzel, Eğitici, En Ünlü, Kısa Ezop Masalları ve Öyküleri

Ezop masalları kökeni Antik Yunan'a kadar uzanır. Böylece bu masal çeşidi için gelmiş geçirmiş en eski anlatılara sahiptir diyebiliriz. Bu anlatılardan en ünlü Ezop Masalları olsun ya da olmasın ortak bir amaç vardır. Öğretici, eğitici olmak bu masalın gayesidir. Çocukların dikkatini çekecek yine aynı adı paylaşan en güzel öyküleri de bulunmaktadır. Kısa Ezop Masalları örnekleri göz gezdirildiği takdirde çocuğunuz için uygun olduğunu anlayacaksınız. Aynı şekilde Türkçe Ezop masalları için de anlatılan tüm özellikler geçerlidir.

Ezop Masalları Oku

Şiirlerdeki didaktik özellik masallarda da vardır. Edebiyatın her döneminde bu tarz yazım türleri ve anlatımlar ile karşılaşmak olasıdır. Öğretici ve eğitici metinler sayesinde aktarımlar sağlanır. Ezop masallarına baktığımızda kökeninin Antik Yunan'a dayandığını görürüz. Dolayısıyla Antik Yunan zamanında Ezop masalların varlığı ve öğretici oluşundan söz etmek mümkündür. Ezop masallarının temel argümanında insanların davranışları vardır. İnsanların davranışlarından yola çıkarak masallar oluşturulur.

Eğitici Ezop Masalları

Ezop masallarında en önemli faktör eğitici olmasıdır. Bu eğitici olma özelliğini de insan davranışlarından yola çıkarak göstermektedir. Ezop masallarında insanlar ne kadar konu olsa da kahramanlar hayvanlardır. İnsanlar yerine hayvanlar masal içerisinde yer alır. Bu sayede Ezop masalları daha çok çocuğa erişebilmektedir. Ezop masalların diğer bir özelliği de masalların sonundaki mesajlardır. Masaldan bir çıkarım yapılması istenmektedir. Aslında bu çıkarım ders niteliğinde olması amaçlanmaktadır.

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En Ünlü Ezop Masalları

Ezop masallar fabl gibi anlatıma sahiptir. Hayvanların konuşma sanatı olarak da bilinir. İnsanların yaşamış olduğu ders çıkarıcı olaylar, hayvanların konuşması ile aktarılır. Bu sayede Ezop masallarını okuyan kişiler ibretlik olaylardan ders çıkarılır. Zaten amaç da tam olarak budur. En ünlü Ezop masalların isimleri de genelde hayvan isimleridir. Örneğin İki İnatçı Keçi, Tilki ve Keçi, Tilki ve Oduncu gibi Ezop masalları vardır.

Tilki ve Keçi Masalı

Tilki ve Keçi adlı Ezop masalı bir kuyuda geçmektedir. Tilki çok susadığı için bir kuyunun yanına yaklaşır. Kuyunun içinin su dolu olduğunu görür ve içine atlar. Suyunu içip rahatlayan tilki kuyudan çıkamayacağını anlar. Bu süreçte bir keçi susadığı için kuyuya yaklaşır. Keçi de su içmek ister fakat suya erişemez. Tilki de ona kuyuya atlaması gerektiğini söyler. Kuyuya atlayan keçi de bir güzel suyunu içer ve rahatlar. Geriye kalan tek şey kuyudan nasıl çıkılacağıdır. Keçi kuyudan nasıl çıkılacağını tilkiye sorar. Tilki kendi çıkacağı şekilde keçinin destek olmasını söyler ve aslında onu kandırır. Tilki keçiyi kandırdığı gibi kuyudan çıkmayı başarır.