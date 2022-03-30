F Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı? F İle Başlayan Hayvan İsimleri

Hem dilimizin çok geniş bir dil olması hem de F harfi ile başlayan bazı kelimelerin yabancı kökenli olması da bizi F harfi ile ilgili karmaşıklığa sürüklemiş olabilir. Özellikle hayvan isimlerinin yabancı kelimelere daha yatkın olması da F ile başlayan hayvan isimlerini zorlaştırmaktadır. Sizin için hazırladığımız liste ile hem hayvanların isimlerini hatırlayacak hem de nerelerde yaşadıklarını öğrenmiş olacaksınız.
F İle Başlayan Hayvan
Hayvanlar hayatımızın tam merkezinde olan canlılardır. Bazılarını çok severiz bazıları ise çok itici gelebilir. Çok kalabalık bir alem olan hayvanlar aleminde birçok çeşit hayvan ismi ile karşılaşmak da mümkündür. Şimdi hep beraber F harfi ile başlayan hayvan isimlerine bakalım. İşte o liste;
- Fare: En bilineni ev faresi olmak üzere çok sayıda küçük memelinin ortak adı olarak kullanılır. Evlerde, sokaklarda, lağımlarda ya da bahçelerde yaşayan farklı türleri mevcuttur. Genel olarak dar ve rutubetli alanlarda karşımıza çıkarlar.
- Fil: Hortumlular ailesinden filgiller familyasını oluşturan memeli grubudur. Büyük vücudu, ağır hareketleri ve sürüler halinde yaşamaları ile bilinirler.
- Fener Balığı: Kafasının üstünden çıkan ve yüzünün önünde bulunan feneri ile karanlıkta ışık yaparak avlanır. Derin deniz balığı olarak da bilinir.
- Flamingo: Su kuşu sınıfında yer alırlar. Renkleri genelde pembedir ama beyaz ve kırmızı olarak da görüldükleri olur. Perdeli bir ayak yapısına sahiptirler ve dünya üzerinde 6 farklı türü bulunur.
- Fırtına Kuşu: Açık deniz kuşları olarak da bilinirler. Karaya sadece yumurtlamak için çıkan fırtına kuşları genelde denizde yaşarlar. Martıya olan benzerlikleri ile bilinirler.
- Florya: İri ve yeşil renkli ispinoz kuşlarıdır. Güzel ötüşü ve güzel bir görünümü olması ile de bilinir.