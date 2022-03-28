F İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı? F Harfiyle Başlayan Bitki İsimleri

Gündelik hayat içerisinde sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek ve eğitici aktiviteler yapmak istiyorsanız çeşitli versiyonlarıyla dikkat çeken kelime oyunlarını tercih edebilirsiniz. Bu tarz oyunlar genellikle kelime dağarcığınızı sorgulayan içeriklerden oluşur. Sizlerde rakiplerinize fark atmak ve yüksek puanlar elde etmek istiyorsanız f ile başlayan bitki ismi listemize bir göz atabilirsiniz.

F Harfiyle Başlayan Bitki İsimleri

Gündelik hayatta sıkça rastladığımız, birçoğunu da mutfaklarımızda kullandığımız bitkilerin bir kısmı f harfiyle başlıyor. Genellikle yemek ve salatalarda tercih edilen bu f harfli bitkiler bazen çiçek bazen sebze ve meyve olarak da karşınıza çıkabilir. Bugüne kadar çok da dikkat edilmeyen, değişik özellikleri bulunan ve farklı kullanım alanları olan en bilindik f harfiyle başlayan bitki isim listemiz şu şekildedir:

Fesleğen,

Funda yaprağı,

Fasulye,

Fındık,

Fıstık,

Funda,

Frambuaz,

Frenk üzümü,

Filiskin,

Frenk inciri,

Finike portakalı,

Frenk maydanozu,

Feijoa meyvesi vb.

Daha Önce Hiç Duymadığınız F Harfi ile Bitki İsimleri

F harfi ile bitki ismi bulmak diğer harflere oranla bir tık daha zordur. Bu nedenle oldukça sınırlı olan f ile başlayan bitki ismi listemize daha önce duymadıklarınızı da ekleyelim. Bölgelere göre daha farklı isimlerde alabilen ancak az duyulan f harfli bitki isimleri bazen kullanım yerine göre değişkenlik gösterebilir.

Dünyanın farklı bölgelerinde bulunan, bir kısmı sebze bir kısmı meyve bir kısmı da sadece bitki olan ve daha önce hiç duymadığınız f harfi ile bitki isimleri şunlardır: