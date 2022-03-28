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Giriş Tarihi: 28.3.2022 11:27 Son Güncelleme: 28.3.2022 11:27

F İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? F Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

F İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? F Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

Alfabenin 7. Sırasında yer alan F harfi dilimizde orta sıklıkta kullanılan bir sessiz harftir. Günlük hayatımızda ve türlü işlerimizde kullandığımız eşyalara verilen isimlerden bazıları F harfi ile başlar. F ile başlayan eşya ismi var mı? F harfi ile başlayan eşya isimleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Günlük hayatımızda eşyaları sürekli kullansak bile eşyaların hepsinin isimlerini hafızamızda tutmak doğal olarak kolay değildir, ama bu isimlerin baş harflerine göre öğrenmek akılda kalıcılık yönünden çok daha faydalı bir yöntemdir. Hemen herkesin severek oynadığı kelime oyunlarında, bulmacalarda ve sınavlarda karşımıza çıkabilecek olan eşya isimlerini bilmek şüphesiz kelime dağarcığımızı da genişletecektir. Bulmacalarda ve kelime oyunlarında sıkça karşımıza çıkan sorulardan birisi olan "F harfi ile başlayan isimler nelerdir?" Sorusunun cevabına birlikte bakalım...

F İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

Türlü alanlarda ve günlük hayatta işlerimizi kolaylaştıran nesneler yani eşyaların her biri ayrı bir isime sahiptir. Bu bahsi geçen eşyaların hepsinin ayrı bir ismi vardır, bazıları ise F harfiyle başlayan bu eşya isimlerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Flüt ( üflemeli müzik aleti)
  • Fırın ( yüksek ısılı pişirme aracı)
  • Fıçı ( ahşaptan üretilen koruyucu varil)
  • Fanus ( nesneleri muhafaza etmek için kullanılan cam kap)
  • Fotoğraf Makinesi ( fotoğraf çekmeye yarayan alet)
  • Fener ( pil yahut başka enerji ile çalışan ışıldak)
  • Fotokopi Makinesi ( belge ve kağıtların örneğini almaya yarayan araç)

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F İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? F Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?
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