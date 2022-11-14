F İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce F Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

F ile başlayan kelimeler, günlük hayatta yaygın olarak kullanılır. Bunun yanında çocuk isimlerinin ya da eşya ve hayvan isimlerinin de bu harfle başladığına şahit olabilirsiniz. f ile başlayan ingilizce kelimeler ise yabancı dile olan hâkimiyetinizi artırmanın yanında kelime dağarcığınızı da geliştirir. Bu nedenle dil eğitiminde f harfinin rolü büyüktür. f harfiyle başlayan sözcükler yazımızın devamında.
Günümüzde kullanılan çok ayıda F ile başlayan kız isimlerinin olduğunu görebilirsiniz. Bu kapsamda yaygın olarak kullanılan kız isimleri şunlardır:
• Fahriye
• Fazilet
• Figen
• Filiz
• Firdevs
Günümüzde f harfi ile başlayan erkek isimlerinin de çok olduğuna şahit olabilirsiniz. Çocuğunuza isim koymak istediğinizde aşağıdaki isimlerden ilham alabilirsiniz.
• Furkan
• Fuat
• Fahri
• Fadıl
• Faruk
• Feridun
Çoğu insan f harfi ile başlayan az sayıda hayvan olduğunu düşünür. Oysa f harfi ile başlayan çok sayıda hayvan vardır. Bu kapsamda sayabileceğimiz örnekler şunlardır:
• Fil
• Fare
• Fare kuşu
• Fener balığı
• Fulya balığı
• Funda tavşanı
Türkçede olduğu gibi ingilizcede de f harfi ile başlayan çok sayıda kelime bulabilirsiniz. Aşağıdaki f harfi ile başlayan kelimeler ingilizce dilindeki kelimelerden bazılarıdır.
• funny: eğlenceli
• fool: aptal
• furnace: fırın
• file: dosya
• fury: öfkeli, kızgın
• forward: ileri
• fusion: füzyon
• failing: hata yapmak
• first: ilk, birinci