F İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce F Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

F ile başlayan kelimeler, günlük hayatta yaygın olarak kullanılır. Bunun yanında çocuk isimlerinin ya da eşya ve hayvan isimlerinin de bu harfle başladığına şahit olabilirsiniz. f ile başlayan ingilizce kelimeler ise yabancı dile olan hâkimiyetinizi artırmanın yanında kelime dağarcığınızı da geliştirir. Bu nedenle dil eğitiminde f harfinin rolü büyüktür. f harfiyle başlayan sözcükler yazımızın devamında.

F İle Başlayan Kız İsimleri

Günümüzde kullanılan çok ayıda F ile başlayan kız isimlerinin olduğunu görebilirsiniz. Bu kapsamda yaygın olarak kullanılan kız isimleri şunlardır:

• Fahriye

• Fazilet

• Figen

• Filiz

• Firdevs

F İle Başlayan Erkek İsimleri

Günümüzde f harfi ile başlayan erkek isimlerinin de çok olduğuna şahit olabilirsiniz. Çocuğunuza isim koymak istediğinizde aşağıdaki isimlerden ilham alabilirsiniz.

• Furkan

• Fuat

• Fahri

• Fadıl

• Faruk

• Feridun

F İle Başlayan Hayvanlar

Çoğu insan f harfi ile başlayan az sayıda hayvan olduğunu düşünür. Oysa f harfi ile başlayan çok sayıda hayvan vardır. Bu kapsamda sayabileceğimiz örnekler şunlardır:

• Fil

• Fare

• Fare kuşu

• Fener balığı

• Fulya balığı

• Funda tavşanı

F İle Başlayan İngilizce Kelimeler

Türkçede olduğu gibi ingilizcede de f harfi ile başlayan çok sayıda kelime bulabilirsiniz. Aşağıdaki f harfi ile başlayan kelimeler ingilizce dilindeki kelimelerden bazılarıdır.

• funny: eğlenceli

• fool: aptal

• furnace: fırın

• file: dosya

• fury: öfkeli, kızgın

• forward: ileri

• fusion: füzyon

• failing: hata yapmak

• first: ilk, birinci