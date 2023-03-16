F İle Başlayan Şehir Ve Ülke - Türkiye’de F Harfi İle Şehir, İl ve Ülke İsimleri

F ile başlayan şehir bulmak zordur. Türkiye'de f harfi ile başlayan şehir adı bulmak daha zordur. Ülkemiz genelinde F ile başlayan herhangi bir il adı bulunmamaktadır. Fakat ilçe adları oldukça fazladır. F harfi ile başlayan il, ilçe ve ülke adları yazımızın devamında yer almaktadır. Okumaya devam ederek sizde f harfi ile başlayan şehir isimlerini öğrenebilirsiniz.

F Harfi İle Başlayan Şehir İsimleri Nelerdir?

Türkiye genelinde f harfi ile başlayan herhangi bir il bulunmamaktadır. Fakat f harfi ile başlayan oldukça çok ilçe adı bulunmaktadır. Bu isimler şu şekildedir:

Fethiye

Fatsa

Foça

Finike

Fatih

Feke

Fındıklı

Ferizli

Felahiye ilçeleridir.

F ile başlayan şehir ismi ise daha çok yabancı ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. F harfi ile başlayan şehir/ülke isimleri şu şekildedir:

Fransa

Fil Dişi Sahili

Filistin

Finlandiya

Fas

Fiji

Yukarıda verilen ülkeler haricinde f harfi ile başlayan ve kimi zaman şehir isimleri ile karıştırılan yabancı ülke eyaletleri bulunmaktadır. Bunlar ise aşağıda verildiği gibidir: