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Giriş Tarihi: 16.3.2023 13:23 Son Güncelleme: 16.3.2023 13:23

F İle Başlayan Şehir Ve Ülke - Türkiye’de F Harfi İle Şehir, İl ve Ülke İsimleri

Eski oyunlardan en sevilenlerden bir tanesi olan isim şehir oyunu, özellikle okul dönemindeki çocukların teneffüs saatlerinde sıkça oynadığı oyunlardan bir tanesidir. Seçilen bir harf ile isim, şehir, hayvan, bitki ve eşya olmak üzere beş farklı kategori yazılması gerekmektedir. Kimi harfler kolay bir şekilde yazılsa da kimi harfler zorlayabilmektedir. Zorlayan bu harfler arasında F harfi yer almaktadır. Özellikle şehir anlamında zorlu bir harf olan f ile şehir bulurken kimi zaman farklı kaynaklara başvurmak gerekir.

F İle Başlayan Şehir Ve Ülke - Türkiye’de F Harfi İle Şehir, İl ve Ülke İsimleri

F ile başlayan şehir bulmak zordur. Türkiye'de f harfi ile başlayan şehir adı bulmak daha zordur. Ülkemiz genelinde F ile başlayan herhangi bir il adı bulunmamaktadır. Fakat ilçe adları oldukça fazladır. F harfi ile başlayan il, ilçe ve ülke adları yazımızın devamında yer almaktadır. Okumaya devam ederek sizde f harfi ile başlayan şehir isimlerini öğrenebilirsiniz.

F Harfi İle Başlayan Şehir İsimleri Nelerdir?

Türkiye genelinde f harfi ile başlayan herhangi bir il bulunmamaktadır. Fakat f harfi ile başlayan oldukça çok ilçe adı bulunmaktadır. Bu isimler şu şekildedir:

  • Fethiye
  • Fatsa
  • Foça
  • Finike
  • Fatih
  • Feke
  • Fındıklı
  • Ferizli
  • Felahiye ilçeleridir.

F ile başlayan şehir ismi ise daha çok yabancı ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. F harfi ile başlayan şehir/ülke isimleri şu şekildedir:

  • Fransa
  • Fil Dişi Sahili
  • Filistin
  • Finlandiya
  • Fas
  • Fiji

Yukarıda verilen ülkeler haricinde f harfi ile başlayan ve kimi zaman şehir isimleri ile karıştırılan yabancı ülke eyaletleri bulunmaktadır. Bunlar ise aşağıda verildiği gibidir:

  • Frankfurt
  • Floransa
  • Franklin
  • Finke
  • Fasa
  • Farsund
  • Feijo
  • Falher
  • Farah gibi birçok bilinen ve bilinmeyen birçok eyalet adı da bulunmaktadır.

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