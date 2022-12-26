F İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu F İle Biten Kelimeler Listesi

Dilimizde f harfi ile biten kelimeler bir hayli fazladır. Türkçe'deki f ile biten kelimeler incelendiğinde bir kısmının Türkçe kökenli olduğunu görürken bir kısmının da yabancı kökenli olduğunu görürüz. Peki Türkçe'de sonu f ile biten kelimeler nelerdir? Çarşaf, araf, alternatif gibi kelimeler f harfi ile biten kelimeler için birkaç örnekten biridir. F ile biten 5 harfli kelimeler nelerdir merak ediyorsanız sorularınızın yanıtı yazımızda!

F İle Biten Kelimeler

Farklı sebeplerden dolayı f ile kelimeleri araştırıyor ve merak ediyor olabilirsiniz. Türkçe'de sonu f ile biten kelimeler nelerdir. Dilimizdeki f ile biten kelimelerden bazıları; tasarruf, çirkef, perspektif, lokomotif, objektif, inovatif, agresif, itilaf, teklif, sarraf, zaaf, zarf, Elif, esef, golf, harf, Arif, atıf, sırf, örf, negatif, mükellef, müşerref, keyiftir.

F İle Biten 5 Harfli Kelimeler

Türkçe'de sonu f ile biten 5 harfli kelimelerde bulunmaktadır. Peki dilimizdeki 5 harfli kelimeler nelerdir? Esnaf, elyaf, keşif, latif, israf, kılıf, hafif, güzaf, hedef, aktif, etraf, insaf, itlaf, kaşif, keyiftir.