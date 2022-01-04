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Giriş Tarihi: 4.1.2022 11:24 Son Güncelleme: 4.1.2022 11:24

Faaliyet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Faaliyet Kelimesinin Anlamı Nedir?

Faaliyet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Faaliyet Kelimesinin Anlamı Nedir?

Faaliyet kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Hareket halinde ve iş yapıyor durumda olmak anlamına gelen bir sözcüktür. Bu kelimenin kendisi gibi eş anlamlısı birçok kelime vardır. Günlük hayatımızda, sınavlar ve derslerde yahut bulmacalarda karşımıza çıkabilen faaliyet kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Kimi zaman gazete okurken kimi zaman ise bir sohbet esnasında ilgimizi çeken kelimeler olur ve o kelimenin anlamını, kökenini, eş anlamlısını merak eder araştırıp öğreniriz. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur, bunların yanı sıra dilimizi çok daha akıcı ve güzel konuşmamıza fayda sağlar. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Arapça kökenli bir kelime olan faaliyet kelimesinin bilinen bir tane eş anlamlısı vardır. Faaliyet kelimesinin eş anlamlısı ve kökenleri nedir? Bu soruların cevabının tamamını sizler için örneklerle derlediğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Faaliyet Sözcüğünün Eş Anlamlısı

  • Etkinlik ( Türkçe bir kelimedir)

Bu kelime faaliyet sözcüğünün yerine kullanılabilmektedir. İkisinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Faaliyet Kelimesinin Anlamı

Hareket halinde ve iş yapar durumda olmak anlamına gelir.

Faaliyet Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • O spor salonu artık faaliyet halinde değil maalesef kapanmış.
  • Okulda çocuklar için dersler dışında başka faaliyetler de yapmalıyız.

Faaliyet Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Mahir küçükken de böyleydi okuldaki her etkinliğe katılırdı.
  • Yarınki etkinlik için bugün prova yapmalıyız.

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Faaliyet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Faaliyet Kelimesinin Anlamı Nedir?
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