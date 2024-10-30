Fabrika gibi okul

Bolu'daki İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Okulu adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Öğrenciler okulda hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyorlar. Okul 2023 yılında 7 milyon 618 bin 559 TL ciro elde etti. Okul Müdürü Muhammet Anbarcı, hedeflerinin 2024 yılında 12 milyon lira ciro yapmak olduğunu belirtti. 25'i kız olmak üzere okulda 930 öğrenci çeşitli mesleklerde eğitim alarak büyük bir gelir elde ediyorlar. Okulda 110 öğretmen ile 7 müdür yardımcısı da görev yapıyor. Cironun en büyüğünü mobilya, motorlu araçlar, metal teknikleri ve metal bölümleri yapıyor. Okulun net kârının 3'te 2'si Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB), yüzde 1'i Çocuk Esirgeme Kurumu'na, yüzde 1'i Hazine'ye, yüzde 20-30'u öğrencilere dağıtılıyor.