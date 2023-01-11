Fakir Baykurt Kimdir? Fakir Baykurt Eserleri, Kitapları, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Fakir Baykurt, 1929 'da Burdur 'un bir köy ilçesinde meydana gelmiş ve eserlerinde yaşadığı yerin konularını işlemeyi sevmiştir. Fakir Baykurt hayatını köyde geçirmiş, fakat yaşı ilerledikçe önce şehir dışına sonra yurtdışına çıkmayı başarmıştır. Buna rağmen Fakir Bayburt, eserleri ve romanlarında köy hayatını anlatmaya özen göstermiştir. Geldiği yeri hiçbir zaman unutmamıştır. Fakir Baykurt hangi akım ve toplulukta sorusuna cevap olarak, toplumcu gerçeklik akımını savunuyor cümlesini kullanabiliriz. Aynı zamanda 1950-1970 yıllarında köy edebiyatı hareketinin önde gelen temsilcisi olmuştur. Fakir Bayburt Kimdir sorusunu ayrıntılı bir şekilde beraber inceleyelim…

Fakir Bayburt Kimdir

1929 yılında Burdur 'un bir köy ilçesinde dünyaya gelmiş olan Fakir Bayburt, hayatı boyunca köy yaşamını ele almaya özen göstermiş bir yazardır. 1948 yılında Gönen Köy Enstitüsünü bitirerek, 5 yıl köy öğretmenliği yapmıştır. Aradan zaman geçtikten sonra, Ankara 'da okumaya gitmiştir. Buradan mezun olduktan sonra yazarlıktan alakasız birçok meslek yapmıştır. İlk romanını çıkardıktan sonra direkt olarak Bakanlık Emrine alınmış ve bundan sonra da birçok kuruluşta görev almıştır. Bu sırada, yazdığı eserlerden hiçbir zaman vazgeçmemiş, köy hayatını, halkçılığı ve devrimciliği ele alarak birçok eser vermiştir.

Fakir Bayburt Hayatı

Fakir Bayburt, 1929 yılında Burdur 'un Yeşilova ilçesinde doğdu. Köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1936 yılında Akçaköy İlkokulu 'na başladı. Başladıktan 2 yıl sonra babasını kaybetti ve bunu kaldıramayıp okulunu bıraktı. Sonra Balıkesir 'in Burhaniye ilçesinde yaşayan dayısını yanında dokumacılık yapmaya karar verdi. Fakat ikinci dünya savaşı başlayınca köyü Burdur 'a geri dönmek zorunda kaldı ve eğitimine devam etti. Bir yandan da çalışarak geçimini sağladı. Ortaöğrenimine devam ederken, ilk şiiri Fesleğen Kolum, "Türke Doğru" adlı dergide yayımlandı. Bundan sonra yazarlığa olan ilgisi epey bir artış gösterdi.

Orta öğrenimini tamamladıktan sonra (1948), 5 yıl köy öğretmenliği yaptı. 1955 yılında 'da Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü 'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra müfettişlik ve öğretmenlik yapmaya da devam etti. Ardından 1962 yılında ABD Indiana Üniversitesi 'nde ders araçları konusunda eğitim aldı. Eğitim bittikten sonra yurduna döndü ve Türkiye Öğretmenler Sendikası 'nın kuruluşunda görev aldı. Ardından Türkiye Öğretmenler Dernekleri Milli Federasyonu genel başkanı oldu.

İlk öğretmenler boykotu nedeniyle, öncelikle açığa (1969) alındı. Sonrasında istifasını(1971) verdi ve ardından da sıkıyönetimce tutuklandı(1971). Fakat sonrasında mahkemede beraat ederek, Almanya 'da yaşamına devam etmeye karar verdi. 11 Ekim 1999 'da ise Duisburg kentinde yaşamını yitirdi.

Fakir Bayburt Eserleri ve Kitapları

Roman:

Yılanların Öcü (1954)

Irazcanın Dirliği (1961)

Onuncu Köy (1961)

Amerikan Sargısı (1967)

Tırpan (1970)

Köygöçüren (1973)

Keklik (1975)

Kara Ahmet Destanı (1977)

Yayla (1977)

Yüksek Fırınlar (1983)

Koca Ren (1986)

Yarım Ekmek (1997)

Kaplumbağalar (1980)

Çocuk Kitapları:

Topal Arkadaş

Yandım Ali

Sakarca

Sarı Köpek

Dünya Güzeli (1985)

Saka Kuşları (1985)

Öyküleri:

Çilli (1955)

Efendilik Savaşı (1959)

Karın Ağrısı (1961)

Cüce Muhammet (1964)

Anadolu Garajı (1970)

On Binlerce Kağnı (1971)

Can Parası (1973)

İçerdeki Oğul (1974)

Sınırdaki Ölü (1975)

Gece Vardiyası (1982)

Barış Çöreği (1982)

Duirsbug Treni (1986)

Bizim İnce Kızlar (1992)

Dikenli Tel (1998)

Toplum ve Eğitim Yazıları:

Efkar Tepesi (1960)

Şamaroğlanları (1976)

Kerem ile Aslı (1974)

Kale Kale (1978)

Kaplumbağalar (1980)

Şiirleri:

Bir Uzun Yol

Dostluga Akan Şiirler

Fakir Bayburt Edebi Kişiliği