Fakir Zıt Anlamlısı Nedir? Fakir Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Fakir kelimesi cümle içerisinde çoğunlukla sıfat görevinde kullanılmaktadır. Genelde bir şahsı belirten ismin önüne gelerek o ismi nitelemektedir. Bu kullanımlarının dışında bazı mecaz anlamları da bulunmaktadır. Bu açıdan baktığımızda pek çok kelimeyle etkileşim halindedir.

FAKİR KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Fakir kelimesinin anlamlarına baktığımızda karşımıza 5 farklı anlam çıkmaktadır. Bu anlamların çoğu gerçek anlamıyla kullanılmıştır. 1 tanesi ise mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Türkçedeki birçok kelimeye nazaran anlam dağarcığı geniş sayılabilecek bir kelimedir. Bu nedenle dikkatli bir şekilde incelenmesi gereken bir kelimedir. Bunlara göre fakir kelimesinin anlamları şunlardır:

Geçimine yetecek ölçüde bir geliri olmayan, güçlükle geçinen, yoksul.

Acınacak durumdaki, zavallı.

Hindistan'da, yokluğa, eziyete kendini alıştırmış olan ve olağanüstü hünerler gösterebilen derviş.

(nesneler için) Yeterince olmayan, olması gerekenden az.

Kimi zaman, alçakgönüllülük gösterisi olarak birinci tekil kişi adılı olan ben yerine kullanılır.(mecaz anlam)

FAKİR KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Anlam ilişkisi yönünden bu kelimeyi incelediğimizde karşımıza en çok zıt anlam çıkmaktadır. Bunun yanında fakir kelimesinin eş anlamlısını bilmek de önemlidir. Fakir kelimesinin eş anlamlıları 'parasız, yoksul, muhtaç, kimsesiz, fukara' sözcükleridir. Fakir kelimesinin zıt anlamlıları ise 'zengin, gani, varsıl' kelimeleridir. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirinin karşıt anlamlısıdır. Fakir ve zengin kelimelerini daha iyi anlamak için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Fakirlik çeken bir aileye belediye olarak yardımda bulunduk.

Bazı insanların zengin olması toplumda eleştiri konusu oluyor.

FAKİR KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Yukarıda fakir kelimesinin anlam ilişkilerinden ve anlamlarından detaylı bir şekilde bahsetmiştik. Buradan da anlaşılacağı gibi pek çok kelimeyle etkileşim halindedir. Fakir kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler şunlardır: