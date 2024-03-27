Fakru Zaruret Ne Demek? Fakr u Zaruret Ne Anlama Gelir?

İslam'a göre, her insanın zorunlu ihtiyaçları karşılanmalıdır ve meşru olmayan bir nedenle başkasının malı gasp edilmemelidir. Çünkü dinimizce hırsızlık büyük bir günahtır ve mutlaka cezalandırılması gerekir. Kur'an'da bununla ilgili birçok ayete, dini kaynaklarda ise hadislere rastlamak mümkündür. Ancak muhtaç durumdaki insanlar için istisnai durumları ifade eden fakru zaruret ne demek veya fakr u zaruret ne anlama gelir bilgi edinilmelidir.

Fakru Zaruret Ne Demek?

Arapça kökenli bir sözcük olan fakrü zaruret, "فَقْرُو ضَرُورَتْ" şeklinde yazılır ve "zorunlu ihtiyaç" demektir. Zorunda olmak, mecbur bırakılmak ve aşırı yoksulluktan dolayı yanlış bir eylemde bulunmaya mecbur kalmak anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayette geçen fakr sözcüğü, fakir ve çoğulu fukara ile aynı anlamdadır. Zaruret ise ihtiyaç, savuşturulamaz zorluk ve sıkıntı demektir. Zaruret kavramı fıkıhta, dine göre yasaklanan eylemlerin mecburen yapılması halini ifade eder. Kabul edilebilir bir özrü veya mazereti bulunan kişinin, haram kılınan bir işi yapması günah değildir. Zarureti olan kişiye muztar denir ve yasaklanan eylemi yapabilmesi için telafisi mümkün olmayan bir durumla karşı karşıya kalması gerekir. Yaşama hakkının kaybedilmesi başta olmak üzere diğer istenmeyen olayların gerçekleşme ihtimalinin olması da yeterlidir. İslam hukukunda geçen kavramlardan biri olan bu ifade, bazı zor durumlarda insanların yasak olan eylemlerde bulunmasının caiz olduğunu söyler.

Zaruretler Haramları Mubah Kılar mı?

İslam hukukuna göre, bazı zaruretler mubahları geçici bir süreliğine helal kılabilir. Zaruret durumları dışında ise haram eylemlerinin hiçbirini meşrulaştırmak mümkün değildir. Yalnızca istisnai durumlara ve koşullara bağlı olarak yasaklar delinebilir. Buna örnek vermek gerekirse bir kişinin açlık durumunda helal olmayan bir yiyeceği yemesi, bir annenin açlıktan ölmek üzere olan çocuğu için hırsızlık yapması veya savaştaki bir askerin yaşanan kıtlık nedeniyle haram bir hayvanı kesip yemesi birer zarurettir. İslami özel hukuk kurallarını içeren bir kanunname olan Mecelle madde:21'de, "Zaruretler memnû olan şeyleri mubah kılar." ibaresi yer alır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, haram eylemlerin aslında her zaman haram olduğu ve kaçınılması gerektiğidir.