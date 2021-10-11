Faktör eş anlamlısı nedir? Faktör kelimesinin eş anlamlısı

Diller farklı dillerden kelimeler alarak kelime dağarcıklarını zenginleştirirler. Faktör kelimesi de o kelimelerden biridir. Dilimize Fransızcadan girmiş olan ve eş anlamlısı da bulunan faktör kelimesi dilimize yerleşerek sık kullanılan kelimeler arasına girmiştir.

FAKTÖR KELİMESİNİN ANLAMI

Latince "facere, factus" yani yapmak, etmek eylemek, icra etmek fiilinden türetilen bir kelime olan faktör TDK'ya göre; etken ve etmen anlamlarına gelmektedir.

FAKTÖR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Faktör kelimesinin eş anlamlı kelimeler arasında olduğunu söylemiştik. Peki, faktör kelimesine karşılık gelen eş anlamlı kelimeler nedir? Unsur kelimesi faktör kelimesinin eş anlamlısıdır. Etken ve etmen kelimeleri de yine faktör kelimesinin yerine kullanılan kelimelerdendir.

FAKTÖR KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER

Aranızın bozulmasında birçok faktör bulunuyor.

Bütün unsurları göz önüne alarak bir değerlendirme yapmalısın.

Çalışıyor olman başarılı olmanda büyük bir etkendir.