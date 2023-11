"Fall," İngilizce dilinde hem düzensiz bir fiil olarak öne çıkar. Bu kelimenin düzensiz kullanımı, geçmiş zaman hallerinde form değiştirir. Hem fiziksel düşüşleri hem de duygusal bağlamdaki inişleri ifade ederek zengin ve çok katmanlı bir fiil olarak İngilizcede yerini alır. ''Fall 2. Ve 3. Hali i̇le örnek cümleler - fall fiilinin i̇kinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur?'' bu konuda fikir sahibi olmak isteyenlerin bilmesi gerekenlerdendir.

The leaves fell from the trees in a beautiful cascade of colors. (Yapraklar ağaçlardan güzel renklerin bir kaskadıyla düştü.)

She slipped on the wet floor and fell gracefully. (Islak zeminde kaydı ve zarifçe düştü.)

The temperature has fallen significantly, indicating the arrival of winter. (Sıcaklık önemli ölçüde düştü, kışın gelmekte olduğunu gösteriyor.)