Faraday Kafesi Nedir? Faraday Kafesi Ne İşe Yarar, Nasıl Çalışır, Radyasyonu Engeller Mi?

Adını 19. Yüzyılda duyuran ve Faraday kafesi buluşunu ilk kez 1836 yılında yapan Michael Faraday çok duyulmayan isimlerden birisidir. Önemli bir ilham kaynağı olan bu buluşu ilk defa duyanlar bunu internette araştırmıştır. Faraday kafesi nedir sorusu kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Günümüzde pek çok alanda kullanım sağlayan bir buluş olan Faraday kafesi öğrenciler tarafından da merak edilmiştir. Bu konuyla ilgili araştırma yapan kullanıcılar Faraday kafesi nedir, ne işe yarar nasıl çalışır ve radyasyonu engeller mi sorularına cevap aramıştır.

Faraday Kafesi Nedir?

Faraday kafesi 1836 yılında İngiliz fizikçi ve kimyacı Michael Faraday tarafından keşfedilmiştir. Bu yapı elektriksel iletken metal ile kaplanan ve içteki hacmi dışarıdaki elektrik alandan muhafaza eden bir özelliğe sahiptir. Faraday kafesinin çalışma prensibi basit elektrostatik kurallara dayanmıştır. Bu yapı kabuk biçiminde bir nesneyi sarması ile kesintisiz iletkenlerden oluşur. Bu da bakır bir ağ ekranıyla sağlanabilir. Bu yapının oluşması için muhakkak toprağa bağlı olması gerekir. Aynı şekilde ağ gözleri ne kadar sık olursa elektromanyetik dalgalara karşı geçirmezlik de o derece güçlü hale gelir. Böylece dışarıdaki elektrik alan içeriye hüküm edemez.

Faraday Kafesi Ne İşe Yarar?

Faraday kafesi hakkında araştırma yapan kullanıcılar bu ne işe yarar sorusuna da cevap aramıştır. Faraday kafesi, dışarıdaki elektrik gücünü içeriye almayı engelleyen bir yapıya sahiptir. Bu kafes denilen yapı çevreledikleri hacmi dışarıda olan elektriksel alan değişime karşı korur. Bunu yaparken hiçbir şekilde güç harcamaz ve dışarıdaki elektrik akımlarına karşı topraklama sistemiyle koruma sağlaması önemli bir özelliğidir. Faraday kafesinin önemli bir diğer özelliği, binaları yıldırım düşmesine karşı korumasıdır. Aynı şekilde bu yapı yıldırım çarpmalarına karşı da korur. Günlük hayatta da kullanımı yaygın olan Faraday kafesi, yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolandığı binalarda dış kafes olarak kaplanır. Aynı zamanda telsizle haberleşme yapılan binalarda da kullanılan bu sistemde amaç haberleşme sinyallerinin dışarıya sızmasını ve dinlenmesini önlemek için bina dışına inşa edilir.