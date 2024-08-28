Fare Zıplar Mı? Fareler Zıplayabilir Mi, Ne Kadar Yükseğe Sıçrayabilir?

Çoğunlukla tarla ve arazi bölgelerde yaşam süren fareler cüsselerine göre oldukça hızlı hayvanlardır. Onların hızlı hareketlerine şahit olanlar fare zıplar mı merak etmektedir. Farelerin özellikleri ve hareket kabiliyetleri araştırılırken en sık fareler zıplayabilir mi ve ne kadar yükseğe sıçrayabilir sorularına yanıt aranmaktadır.

Fareler Zıplayabilir Mi?

Fare, kemirgen familyasına ait bir sıçangil türüdür. Boyutları 3-4 cm ila 40 cm arası değişen fare türlerinin hepsi oldukça hızlı koşmaktadır. Ayrıca iyi birer yüzücü ve tırmanıcı olan farelerin zıplama kabiliyetleri de vardır. İşitme ve koku olma duyuları çok gelişmiş olan fareler zıplayabilirler ancak bu özellikleri oldukça diğerlerine göre zayıf kalmaktadır.

Fareler Ne Kadar Yükseğe Sıçrayabilir?

Fareler oldukça hızlı koşabilir, yüzebilir, çok dar ve ince yüzeylerde (kablo gibi) rahatlıkla yürüyebilirler. Hemen her ebattaki fare zıplama ya da sıçrama kabiliyetine sahiptir ancak bu özellikler pek gelişmiş değildir çünkü, farelerin anatomik yapıları ve kısa bacakları yükseğe zıplamaya müsait değildir. Fındık faresi olarak bilinen küçük boyutlu fareler en fazla 50-60 cm yüksekliğe, lağım faresi olarak bilinen daha büyük boyutlu fareler ise 20-30 cm yüksekliğe sıçrayabilirler.