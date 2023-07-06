Fareler ve İnsanlar Karakterleri - Fareler ve İnsanlar Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Fareler ve İnsanlar karakterleri ya da bir diğer ifade ile Fareler ve İnsanlar romanı kişileri, çok iyi iki dost olan George ve Lennie başta olmak üzere diğer kahramanlardır. Bu iki ana kahramanın dışında yer alan kahramanlar da önemliyken bu kahramanların özellikleri ve karakter analizi, eserin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Eser, yazılıp yayımlandıktan sonra gerek karakterleri gerekse ele aldığı konu bakımından çok fazla ilgi çekmiştir. Fareler ve İnsanlar kahramanları olarak bu iki yakın dostun hayallerini ve bir çiftliğe girip çalışmasını anlatan eser, trajik bir konuyu da ele alır.

Fareler ve İnsanlar Eseri

Nobel Edebiyat Ödüllü yazar olan John Steinbeck tarafından yazılan Fareler ve İnsanlar romanı yazıldığı zamandan bu yana filmlere ve tiyatroya konu olmuştur. Etkileyici olay örgüsü ile okurların beğenesini toplayan yazarın bu romanı diğer eserleri arasında başyapıt olarak değerlendirilmektedir.

Yazarın dünyaca ünlü olan bu romanında, 1930'ların ekonomik buhranı sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nde iki çiftlik işçisi olarak çalışan iki yakın dost George Milton ve Lennie Small'ın yaşadığı trajik olaylar dizinini anlatmaktadır. Bu eserde konu olarak trajik bir şekilde işçi sınıfının gerçek umut ve hayalleri ele alınırken aynı zamanda her şeye galip gelen bir dostluk öyküsünü de anlatmaktadır.

Fareler ve İnsanlar Eseri Konusu

Pulitzer ve Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan John Steinbeck'in çağımızın toplumsal ve insani birtakım sorunlarını ustalıkla anattalığı roman ve hikâyeleri, günümüzün modern dünya edebiyatında başyapıtlar arasında yer almaktadır. Yazarın dünyaca ünlü Fareler ve insanlar romanında ise konu olarak yazıldığı dönemin nabzını tutan yoksulluk, ırkçılık, dostluk, vefa, hırs, suç-suçlu, masumiyet vb. gibi konuları anlatılmaktadır. Fareler ve İnsanlar kendi zamanını aşarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Romanda zıt iki karakterin dostluğunu konu alan bu kitap bu iki dostun başından geçen olayları etkileyici bir dille anlatmıştır. Yazıldığı tarihten sonra ilk defa 1937'de yayımlanan eser, gezgin çiftlik işçisi olan George Milton ve Lenie Small isimli iki arkadaşın Kaliforniya'da ekonomik bunalım yıllarında yaşadıkları trajik olayları konu alır.

Fareler ve İnsanlar Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Eserde yer alan kahramanların isimleri, özellikleri ve karakter analizine bakacak olduğumuzda:

Lennie: Lennie fiziksel olarak baygın bakan iri gözler, geniş ve çirkin bir surat, düşük omuzlu zekâ geriliği olan biridir. Fare, tavşan, köpek gibi hayvanların tüyünü okşamayı sever. Romanda ilgi ile takip edilen başkahramanlardan biridir.

George: Lennie ile çok yakın arkadaşlardır. Fiziksel olarak ufak tefek çevik, keskin ve sert hatları olan esmer yüzlü bir kişidir. Romanın dikkatle takip edilen bir diğer başkahramanıdır.

Candy: Çiftlikteki temizlikçidir. Fiziksel olarak uzun boylu, düşük omuzlu, yaşlı bir kişidir.

Curley: Usta bir boksör olan Curley, patronun oğludur. Fiziksel özellikleri arasında: Esmer tenli, kahverengi gözlü, kıvırcık saçlı biridir. Kendinden daha güçlü bir kişiyi görmeye tahammülü olmayan kendini beğenmiş bir kişidir.

Curley'nin karısı: Çok çapkın olan bu kadın, güzel ve süslü biridir.

Slim: baş arabacıdır. Arabacı olsa da çiftliğin prensi olarak adlandırılır. Fiziksel özellikleri arasında: siyah saçlı ve uzun boylu olması dikkat çeker. Bunların yanında güzel ve etkili konuşurken aynı zamanda otoriter, dediğini yaptırabilin, çalışanlar arasında sözünü geçiren tek kişidir.

Carlson: Fiziksel olarak iri yarı bir adam olan Carlson'un kocaman bir göbeği vardır.

Crooks: gururlu ve ciddi bir zenci olan Crooks, insanlar ile arasına belirli bir mesafe koyar. Zenci olduğu için herkes tarafından dışlansa da o derli, toplu ve temiz biri olmayı sever.

Clara Teyze: Lennie' yi küçüklüğünden itibaren büyüten kişidir.