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Giriş Tarihi: 3.7.2023 10:56 Son Güncelleme: 3.7.2023 10:57

Fareler ve İnsanlar Romanının Olay Örgüsü - Fareler ve İnsanlar Roman İncelemesi, Özeti ve Ana Fikri

Fareler ve İnsanlar romanının olay örgüsü usta yazar John Steinbeck tarafından son derece usta bir şekilde kurgulanmış ve okuyuculara sunulmuştur. Üzerinden çok uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen hala popülerliğini ve başarısını koruyan Fareler ve insanlar romanının yapı unsurları ve roman incelemesi edebiyatçılar tarafından hala yapılmakta ve okuyucular tarafından da ilgi ile takip edilmektedir. Peki Fareler ve İnsanlar romanı olay örgüsü nasıl?

Fareler ve İnsanlar Romanının Olay Örgüsü - Fareler ve İnsanlar Roman İncelemesi, Özeti ve Ana Fikri

Fareler ve İnsanlar romanının olay örgüsü yüz binlerce kez okunmuş ve beğeniyle karşılanmıştır. Tarihteki bu önemi dolayısıyla eserin hala okunması ve edebiyat sohbetlerinde sık sık tartışılması normal karşılanan bir durumdur. Fareler ve İnsanlar romanının yapı unsurları ve roman incelemesi de bu nedenle önemlidir. İçerikte Fareler ve İnsanlar hakkında önemli bilgilere yer verirken Fareler ve İnsanlar romanının olay örgüsünü de açık bir dil ile paylaştık.

Fareler ve İnsanlar Romanının Olay Örgüsü

Fareler ve İnsanlar son derece çarpıcı bir olay örgüsüne sahiptir. Romanda 1930'lu yılların Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım işçilerinin hayatındaki zorluklardan bahsedilir. George Milton ve onun zihinsel engelli dostu Lennie Small'un iki ana karakter olduğu bu eserde ikili kalabalıktan çok uzakta bir yaşam sürmek isterler. Bu nedenle de Kaliforniya'nın çiftliklerinde geçici işlere girip çıkmaktadırlar.

Romanın başlangıcında iki kafadar yeni bir işe tam başlamak üzerelerken Soledad kasabasına yolları düşer. Çiftlikteki diğer çiftçilerle tanışıp burada uzun ve zorlu bir yaşam onları beklemektedir. Lennie zihinsel engelli olduğu için George onu sürekli korumakta ve ona tavsiyeler vermektedir. Lennie yalnızca yavru hayvanlarla ilgilenir ve onları çok sever. Fakat çok güçlü ve iri olan Lennie, kendi gücünden haberdar olmadığı için o yavrulara zarar verir. Lennie, devamlı onu bu bilinçsizliğinden ötürü korumaktadır.

Çiftlikte başka üyeler de vardır tabii ki. Bir diğer karakter olan Curley, sinirli biridir ve çiftliğin sahibidir. Kendisinin karısı, flörtü, Slim ismindeki saygıdeğer bir işçi ve Crooks isminde yalnız başına hareket eden Afrika kökenli bir işçi de romanın diğer karakterleridir.

Romanın ilerleyen kısımlarında Lennie'nin zihinsel engeli ve kontrol edilemez gücü sebebiyle olay örgüsü ilerler. Beklenmeyen bir kazanın gerçekleşmesinin sonucunda Lennie bir kişiye zarar verir ve ona zarar verdikten sonra kaçmak durumunda kalır. George, Lennie'yi korumak için zor bir karar vermek zorundadır.

Dramatik bir sona sahip olan romanın okunması ve sonundaki olaylara şahit olunması Fareler ve İnsanlar romanını okuyan neredeyse herkes tarafından tavsiye edilmektedir.

Fareler ve İnsanlar Romanının Yapı Unsurları ve Roman İncelemesi

Fareler ve İnsanlar romanını incelemek için romanı belli konu başlıkları altında incelemek en sağlıklısı olacaktır.

  • Karakterler: Romandaki ana karakterler zihinsel engelli olan Lennie Small ve onun yoldaşı George Milton'dır. Farklı yan karakterlerin de hikayedeki rolü önemlidir.
  • Anlatım Dili: Fareler ve insanlar üçüncü tekil şahıs diliyle kaleme alınmıştır. Steinbeck sade ve güçlü betimlemelerle hikayedeki derinliği oldukça yüksek seviyede tutmayı başarabilmektedir. Aynı zamanda karakterlerin diyalogları da gündelik hayattaki gibidir.
  • Sembolizm: Steinbeck bu romanında hem ironi hem de sembolizm detaylarına yer vermiştir. Bu tarzı ustalıkla yönetebilen Steinbeck Lennie'nin gücü ve çocukça zekasını kendisinin hem koruyucu hem de zarar verici biri olmasını sağlayarak bir ironi dili kullanmıştır. Aynı zamanda çiftlikte yer alan fare, köpek ve güçsüz karakterler de kırılgan insanlar ile bazı hayal kırıklıklarının sembolüdürler.
  • Tema: Fareler ve İnsanların genel teması pek çok farklı çeşide ayrılabilir. Bunlar arasında yalnızlık, insanın doğası, özgürlük kavramı ve Amerikan Rüyası gibi temalar vardır. Bu temalara yarattığı karakterler aracılığıyla derinlemesine bakan Steinbeck okuyuculara çok farklı bakış açıları kazandırır.
  • Kurgu: Romanda Lennie ve George'un tarlalardaki çalışma şartları ve ikilinin hayalleri konu alınır. Bir çiftlikte iş bularak çalışmaya başlayan ikili Lennie'nin zihinsel engelli olması dolayısıyla burada da başını belaya sokacaktır.

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Fareler ve İnsanlar Romanının Olay Örgüsü - Fareler ve İnsanlar Roman İncelemesi, Özeti ve Ana Fikri
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