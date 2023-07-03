Fareler ve İnsanlar Romanının Olay Örgüsü - Fareler ve İnsanlar Roman İncelemesi, Özeti ve Ana Fikri

Fareler ve İnsanlar romanının olay örgüsü yüz binlerce kez okunmuş ve beğeniyle karşılanmıştır. Tarihteki bu önemi dolayısıyla eserin hala okunması ve edebiyat sohbetlerinde sık sık tartışılması normal karşılanan bir durumdur. Fareler ve İnsanlar romanının yapı unsurları ve roman incelemesi de bu nedenle önemlidir. İçerikte Fareler ve İnsanlar hakkında önemli bilgilere yer verirken Fareler ve İnsanlar romanının olay örgüsünü de açık bir dil ile paylaştık.

Fareler ve İnsanlar Romanının Olay Örgüsü

Fareler ve İnsanlar son derece çarpıcı bir olay örgüsüne sahiptir. Romanda 1930'lu yılların Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım işçilerinin hayatındaki zorluklardan bahsedilir. George Milton ve onun zihinsel engelli dostu Lennie Small'un iki ana karakter olduğu bu eserde ikili kalabalıktan çok uzakta bir yaşam sürmek isterler. Bu nedenle de Kaliforniya'nın çiftliklerinde geçici işlere girip çıkmaktadırlar.

Romanın başlangıcında iki kafadar yeni bir işe tam başlamak üzerelerken Soledad kasabasına yolları düşer. Çiftlikteki diğer çiftçilerle tanışıp burada uzun ve zorlu bir yaşam onları beklemektedir. Lennie zihinsel engelli olduğu için George onu sürekli korumakta ve ona tavsiyeler vermektedir. Lennie yalnızca yavru hayvanlarla ilgilenir ve onları çok sever. Fakat çok güçlü ve iri olan Lennie, kendi gücünden haberdar olmadığı için o yavrulara zarar verir. Lennie, devamlı onu bu bilinçsizliğinden ötürü korumaktadır.

Çiftlikte başka üyeler de vardır tabii ki. Bir diğer karakter olan Curley, sinirli biridir ve çiftliğin sahibidir. Kendisinin karısı, flörtü, Slim ismindeki saygıdeğer bir işçi ve Crooks isminde yalnız başına hareket eden Afrika kökenli bir işçi de romanın diğer karakterleridir.

Romanın ilerleyen kısımlarında Lennie'nin zihinsel engeli ve kontrol edilemez gücü sebebiyle olay örgüsü ilerler. Beklenmeyen bir kazanın gerçekleşmesinin sonucunda Lennie bir kişiye zarar verir ve ona zarar verdikten sonra kaçmak durumunda kalır. George, Lennie'yi korumak için zor bir karar vermek zorundadır.

Dramatik bir sona sahip olan romanın okunması ve sonundaki olaylara şahit olunması Fareler ve İnsanlar romanını okuyan neredeyse herkes tarafından tavsiye edilmektedir.

Fareler ve İnsanlar Romanının Yapı Unsurları ve Roman İncelemesi

Fareler ve İnsanlar romanını incelemek için romanı belli konu başlıkları altında incelemek en sağlıklısı olacaktır.