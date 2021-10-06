Fark eş anlamlısı nedir? Fark kelimesinin eş anlamlısı

Fark kelimesi, dilimize Arapça'dan geçmiştir. Birden fazla anlama gelebilen fark hem mesafe bildirmek hem de seviye belirtmek için kullanılabilmektedir. Fark kelimesinin mecazi anlamı da mevcuttur. Mecazi olarak kişilerin birbiri ile arasında bulunan soyut farkı anlatmak için kullanılabilmektedir. Fark kelimesinin eş anlamlısı ise birden fazladır.



FARK KELİMESİNİN ANLAMI



Fark kelimesi, gerçek anlamıyla bir nesnenin diğer nesne ile arasındaki uzaklık ya da yükseklik farkını ifade etmek için kullanılabilmektedir. Ya da mecazi olarak kullanılabilir. Örneğin bir kişi kendini diğerinden üstün görüyorsa ona "aramızdaki fark çok fazla" diyerek mecaz anlam kullanabilir. Fark kelimesi çeşitlilik belirtmek için de kullanılabilir.



FARK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Fark kelimesinin eş anlamlıları ayrım ve nüans olarak bilinmektedir. Bu kelimeler cümle içerisinde fark kelimesi yerine kullanıldıklarında cümlede herhangi bir anlam bozukluğu yaşanmamaktadır.



FARK KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Ünlü Formula 1 yarışçısı Lewis Hamilton, en yakın rakibine 1 tur fark attı ve yarışı kazandı.

İki resim arasında bariz bir renk farkı var.

Matematik sınavında A ile B noktası arasındaki farkı bulmamızı isteyen soru beni çok zorladı. Bu derse daha fazla çalışmalıyım.



FARK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI