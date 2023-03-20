Fark Etmez Nasıl Yazılır? TDK Farketmez Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Fark etmez nasıl yazılır, günümüz yazı dilinde ve kullanımında oldukça önemli bir konudur. Dilimiz zengin olmasının yanı sıra edebi olarak da çok gelişmiştir. Ancak bazı yanlış kullanımlar bu olumlu özellikleri etkilemektedir. Yazımı karıştırılan bazı sözcükler buna neden olmaktadır. Fark etmez sözcüğü de bunlardan biridir. Bu nedenle fark etmez birleşik mi ayrı mı konusu, TDK farketmez doğru yazılışı ortaya koyarak ele almaktadır. Bu kelimenin yazılışı birleşik fiiller kapsamında değerlendirilmektedir.

Fark Etmez Nasıl Yazılır?

Türkçe zengin ve kullanışlı bir dildir. Söz diziminde ve sözcüklerin anlamı bağlamında birden fazla kullanım söz konusudur. Ancak bu zenginlik her zaman doğru yazımını ya da yanlış yazımını da beraberinde getirmektedir. Gerek günlük dilimizde olsun gerekse diğer alanlarda olsun bazı sözcüklerin yazı mı da karıştırılmaktadır.

Bu sözcüklerden biri de fark etmez sözcüğüdür. Bu sözcüğün yazımı genellikle karıştırılmaktadır. Fark etmez sözcüğü birleşik fiiller grubunda olduğu için ve herhangi bir ses olayına uğramadığı için ayrı yazılmaktadır.

TDK Farketmez Doğru Yazılışı Nasıldır?

TDK fark etmez sözcüğünün yazımını fark etmez olarak almaktadır. Farketmez olarak yazıldığında yanlış yazılmaktadır.

Fark Etmez Birleşik mi, Ayrı mı?

Fark etmez sözcüğü, birleşik fiiller grubunda yer almaktadır. Yardımcı birleşik fiillerde kullanılan etmek, olmak, kılmak, eylemek yardımcı birleşik fiilleri, sözcükleri herhangi bir ses olayına uğramadığında eylemden ayrı yazılmaktadır. Fart etmez sözcüğünde de herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazılmaktadır.