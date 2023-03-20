Farketmek Nasıl Yazılır? TDK Fark Etmek Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türk Dil Kurumu fark etmek kelimesinin doğru yazılışını nasıl açıklıyor? TDK fark etmek kelimesinin doğru yazılışını farketmek şeklinde mi yoksa fark etmek şeklinde mi açıklıyor biliyor musunuz? Özellikle fark etmek gibi iki kelimeden oluşan kelimelerin yazımı daha çok karıştırılıyor. TDK fark etmek doğru yazılışı birleşik mi ayrı mı? İşte cevabı!

Fark Etmek Nasıl Yazılır? TDK Fark Etmek Kelimesinin Doğru Yazılışını Nasıl Gösteriyor?

Fark etmek kelimesi yazılışı en çok karıştırılan kelimelerden biridir. Fark etmek birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır birçok kişi merak ediyor. Fark etmek kelimesiyle sıkça karşılaşsanız da doğru yazılışına emin olamıyor olabilirsiniz. Fark etmek kelimesinin doğru yazılışı ayrı olmalıdır. Yani fark etmek şeklinde olan kullanımı doğrudur.

Fark Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Türk Dil Kurumu'na göre fark etmek kelimesinin dört farklı anlamı bulunmaktadır. Bunlardan ilk görmek ve seçmek anlamındadır. İkinci anlamı; anlamak, sezmek üçüncü anlamı değişmek, başkalaşmak ve dördüncü son anlamı ise ayırt etmektir. TDK en sık kullanıldığı anlamıyla yani görmek, seçmek anlamıyla fark etmek kelimesin cümle içinde doğru kullanımı Atilla İlhan'ın şu dizeleriyle şöyle örneklendirmiştir; "Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu ancak ön güvertede bir yer bulup oturunca fark etmişti."