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Giriş Tarihi: 6.5.2022 14:27 Son Güncelleme: 6.5.2022 14:27

Farketmek Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Fark Etmek Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Farketmek Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Fark Etmek Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

İnsanların teknolojiye olan ilgisinin artmasıyla kitap okuma oranları azaldı. Okumanın azalması ve internetle zaman geçirmenin artmasıyla birlikte dilimizi düzgün kullanamamaya başladık. Kimi zaman kelimeleri değiştirip söylerken kimi zaman da yanlış yerde yanlış kelime kullanır olduk. Zaman zaman yazı yazarken birçok harf ve imla hataları yapmaya başladık. Ancak kontrol etmek çok kolay. Farketmek nasıl yazılır? TDK’ya göre farketmek ayrı mı, birleşik mi yazılır? TDK’nın sitesinden kelime yazılışlarına bakıp doğrusunu öğrenebilirsiniz. Teknolojinin bu gibi faydalarından yararlanarak dilimizi doğru bir şekilde kullanabiliriz.

Bazen konuşurken söylediğimiz kelimeleri, yazıya dökerken doğru şekilde yazamayabiliriz ve hatta aklımızda öyle bir yer eder ki yanlış yazdığımızı anlamayız. Fark etmek kelimesi de bunlardan biridir. Farketmek nasıl yazılır? TDK'ya göre fark etmek ayrı mı yazılır yoksa birleşik mi? Bu yazımızda fark etmek kelimesinin kullanımına bakacağız. Gelin birlikte analiz edelim.

Farketmek Nasıl Yazılır?

Bazı kelimeler içerdiği eylemlerden dolayı ayrı yazılırlar ancak birleşik kelimeler sınıfına girerler. İçerisinde özellikle etmek, edilmek, olmak gibi kelimeler geçiyorsa bunlar ayrı yazılan birleşik kelimelerdendir. Farketmek nasıl yazılır? Fark etmek kelimesi de ayrı yazılan birleşik kelimeler grubuna girmektedir.

  • Arkamdan geldiğini farketmedim. (Yanlış kullanım)
  • Sınavda öğretmenin kopya çektiğimi gördüğünü fark etmedim. (Doğru kullanım)

TDK'ya Göre Fark Etmek Nasıl Yazılır?

TDK'nın internet sitesinden kelimelerin doğru yazımını ve imla kurallarını öğrenebilirsiniz. TDK'ya göre fark etmek nasıl yazılır? Sizin için fark etmek kelimesinin doğru yazımına baktık ve TDK'da da bu kelimenin ayrı yazıldığını gördük.

  • Fark ettim ki artık eskisi gibi değiliz. (Doğru kullanım)
  • Fark ettiysen aynısını ben de yaptım. (Doğru kullanım)
  • Dikkatli bakınca orada olduğunu fark edebilirsin. (Doğru kullanım)

Fark Etti Nasıl Yazılır?

Fark etti kelimesi aslında fark etmek kelimesinin çekimli halidir. Dolayısıyla bu kelimeyi de ayrı yazmanız gerekmektedir. Fark etti nasıl yazılır, gelin örnekleri inceleyelim.

  • Evden çıkmıştı ki cüzdanını evde unuttuğunu fark etti. (Doğru kullanım)
  • Hata yaptığını farkettiğinde her şey için çok geçti. (Yanlış kullanım)

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Farketmek Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Fark Etmek Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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