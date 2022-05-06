Farketmek Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Fark Etmek Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Bazen konuşurken söylediğimiz kelimeleri, yazıya dökerken doğru şekilde yazamayabiliriz ve hatta aklımızda öyle bir yer eder ki yanlış yazdığımızı anlamayız. Fark etmek kelimesi de bunlardan biridir. Farketmek nasıl yazılır? TDK'ya göre fark etmek ayrı mı yazılır yoksa birleşik mi? Bu yazımızda fark etmek kelimesinin kullanımına bakacağız. Gelin birlikte analiz edelim.

Farketmek Nasıl Yazılır?

Bazı kelimeler içerdiği eylemlerden dolayı ayrı yazılırlar ancak birleşik kelimeler sınıfına girerler. İçerisinde özellikle etmek, edilmek, olmak gibi kelimeler geçiyorsa bunlar ayrı yazılan birleşik kelimelerdendir. Farketmek nasıl yazılır? Fark etmek kelimesi de ayrı yazılan birleşik kelimeler grubuna girmektedir.

Arkamdan geldiğini farketmedim. (Yanlış kullanım)

Sınavda öğretmenin kopya çektiğimi gördüğünü fark etmedim. (Doğru kullanım)

TDK'ya Göre Fark Etmek Nasıl Yazılır?

TDK'nın internet sitesinden kelimelerin doğru yazımını ve imla kurallarını öğrenebilirsiniz. TDK'ya göre fark etmek nasıl yazılır? Sizin için fark etmek kelimesinin doğru yazımına baktık ve TDK'da da bu kelimenin ayrı yazıldığını gördük.

Fark ettim ki artık eskisi gibi değiliz. (Doğru kullanım)

Fark ettiysen aynısını ben de yaptım. (Doğru kullanım)

Dikkatli bakınca orada olduğunu fark edebilirsin. (Doğru kullanım)

Fark Etti Nasıl Yazılır?

Fark etti kelimesi aslında fark etmek kelimesinin çekimli halidir. Dolayısıyla bu kelimeyi de ayrı yazmanız gerekmektedir. Fark etti nasıl yazılır, gelin örnekleri inceleyelim.