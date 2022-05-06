Farketmek Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Fark Etmek Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Bazen konuşurken söylediğimiz kelimeleri, yazıya dökerken doğru şekilde yazamayabiliriz ve hatta aklımızda öyle bir yer eder ki yanlış yazdığımızı anlamayız. Fark etmek kelimesi de bunlardan biridir. Farketmek nasıl yazılır? TDK'ya göre fark etmek ayrı mı yazılır yoksa birleşik mi? Bu yazımızda fark etmek kelimesinin kullanımına bakacağız. Gelin birlikte analiz edelim.
Bazı kelimeler içerdiği eylemlerden dolayı ayrı yazılırlar ancak birleşik kelimeler sınıfına girerler. İçerisinde özellikle etmek, edilmek, olmak gibi kelimeler geçiyorsa bunlar ayrı yazılan birleşik kelimelerdendir. Farketmek nasıl yazılır? Fark etmek kelimesi de ayrı yazılan birleşik kelimeler grubuna girmektedir.
TDK'nın internet sitesinden kelimelerin doğru yazımını ve imla kurallarını öğrenebilirsiniz. TDK'ya göre fark etmek nasıl yazılır? Sizin için fark etmek kelimesinin doğru yazımına baktık ve TDK'da da bu kelimenin ayrı yazıldığını gördük.
Fark etti kelimesi aslında fark etmek kelimesinin çekimli halidir. Dolayısıyla bu kelimeyi de ayrı yazmanız gerekmektedir. Fark etti nasıl yazılır, gelin örnekleri inceleyelim.