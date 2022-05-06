Farkettim Nasıl Yazılır? TDK Fark Ettim Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Türk Dil Kurumu, dilimizde bulunan tüm kelimelerin doğru yazılışlarını ve anlamlarını kolay bir dil ile ve eksiksiz bir şekilde açıklamıştır. TDK'nın resmi sitesinden, sözlüğünden ve güncel yazım kılavuzundan ulaşabildiğimiz Türkçe kelimeleri öğrenmek vatandaşlar için elzem olacaktır. Atasözleri, deyimler ve birleşik fiiller kategorisinde yer alan fark ettim kelimesinin nasıl yazıldığına dair tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Farkettim Nasıl Yazılır?

Türk Dili'nin içerisinde yer alan kelimeleri çok iyi çalışmalar sonucunda açıklığa ve doğruluğa kavuşturan TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı; ''fark ettim – fark etmek'' olarak ifade edilmiştir. ''görmek, seçmek, anlamak, sezmek, değişmek, başkalaşmak ve ayırt etmek'' anlamı ise fark ettim kelimesinin TDK'da bulunan anlamıdır. Vatandaşlar, genellikle fark ettim kelimesini, 'farkettim' olarak yanlış yazmaktadır ve bu durum Türk Dili'nin içerisinde bir anlam kirliliğine sebebiyet vermektedir. Fark ettim kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış yazılışları örnekler ile şu şekilde sıralanabilir;

DOĞRU: Bugün benim yanıma gelmek istediğini fark ettim.

Bugün benim yanıma gelmek istediğini fark ettim. YANLIŞ: Annemin bu olaya çok kızdığını farkettim.

Annemin bu olaya çok kızdığını farkettim. DOĞRU: Böyle düşündüğünü ben de fark ettim ama elden ne gelir ki?

Böyle düşündüğünü ben de fark ettim ama elden ne gelir ki? YANLIŞ: Senin de ondan nefret ettiğini ben çok önceden farkettim.

Farkettim Nasıl Yazılır TDK?

TDK verilerine göre Fark ettim kelimesinin doğru ve yanlış yazılışları ise şu şekilde olmalıdır;