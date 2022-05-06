Farkettim Nasıl Yazılır? TDK Fark Ettim Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Türk Dil Kurumu, dilimizde bulunan tüm kelimelerin doğru yazılışlarını ve anlamlarını kolay bir dil ile ve eksiksiz bir şekilde açıklamıştır. TDK'nın resmi sitesinden, sözlüğünden ve güncel yazım kılavuzundan ulaşabildiğimiz Türkçe kelimeleri öğrenmek vatandaşlar için elzem olacaktır. Atasözleri, deyimler ve birleşik fiiller kategorisinde yer alan fark ettim kelimesinin nasıl yazıldığına dair tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.
Türk Dili'nin içerisinde yer alan kelimeleri çok iyi çalışmalar sonucunda açıklığa ve doğruluğa kavuşturan TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı; ''fark ettim – fark etmek'' olarak ifade edilmiştir. ''görmek, seçmek, anlamak, sezmek, değişmek, başkalaşmak ve ayırt etmek'' anlamı ise fark ettim kelimesinin TDK'da bulunan anlamıdır. Vatandaşlar, genellikle fark ettim kelimesini, 'farkettim' olarak yanlış yazmaktadır ve bu durum Türk Dili'nin içerisinde bir anlam kirliliğine sebebiyet vermektedir. Fark ettim kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış yazılışları örnekler ile şu şekilde sıralanabilir;
TDK verilerine göre Fark ettim kelimesinin doğru ve yanlış yazılışları ise şu şekilde olmalıdır;