Farkındalık etkinliğinde gelirler lösemili çocuklara

Amerikan Kanser Birliği'nin raporlarına göre; kan ve kemik iliğindeki kan hücrelerini etkileyen bir hastalık olan lösemi, çocuklar ve gençler arasında en sık rastlanan kanser türlerinden biri. Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'ndan alınan bilgiye göre ise KKTC'de de toplam 76 çocuk lösemi tanısı ile tedavi görüyor.

Lösemi ile mücadele eden çocuklar, sadece hastalığın fiziksel etkileri ile değil, aynı zamanda arkadaşlarından uzak kalma, okulu kaçırma ve tedavi süreçlerine uyum sağlamak gibi zorluklarla karşı da mücadele ediyor. Bu nedenle, lösemi hastası çocuklara ve ailelerine psikolojik destek, eğitim ve sosyal yardım sağlamak son derece önemli. Bu zorlu süreçte onların yanında olmak, toplumun ve sağlık kuruluşlarının en önemli bir sorumluluklarından biri.

Farkındalık etkinliğinde eğitmen olarak da yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Genetik ve Kanser Tanı-Araştırma Merkezi Müdürü ve DESAM Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Tulay, lösemi ile mücadele eden çocuklar ve ailelerinin bu mücadelede yalnız bırakılmaması gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Tulay, parak "Düzenlediğimiz etkinlikle lösemi ile mücadele eden çocuklarımız için farkındalık yaratırken elde ettiğimiz geliri de Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'na bağışladık" dedi.