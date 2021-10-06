Farklı eş anlamlısı nedir? Farklı kelimesinin eş anlamlısı

Farklı kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir. Televizyon, gazete, kitap ve sosyal yaşamda sıklıkla karşılaşabileceğimiz bir kelimedir. Bir durum, nesne ya da kişinin arasındaki farklılıkları ifade etmek isterken kullandığımız farklı kelimesi aynı zamanda birden fazla eş anlama da sahiptir.



FARKLI KELİMESİNİN ANLAMI



Farklı kelimesi, iki zıt durumu ifade etmek için kullandığımız harika bir sıfattır. Bir şeyin tersi ya da başka türlüsü ifade edilmek istendiğinde ve bu vurgulanmak istendiğinde "farklı" kelimesini kullanarak cümleye bu anlamı kolayca yükleyebiliriz. Farklı, günümüz hayatında belki de en çok kullanılan kelimelerden bir tanesidir.



FARKLI KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Farklı kelimesinin eş anlamlıları "bambaşka", "apayrı" ve "değişik" olarak sıralanabilir. Bu kelimeler birbiri yerine hiçbir sorun olmadan kullanılabilmektedirler.



FARKLI KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Yeni aldığım telefonun kullanılışı eski telefonumdan çok daha farklı. Bu işletim sistemine alışmam sanırım biraz zaman alacak.

En büyük hobilerim arasında farklı insanlarla tanışmak ve farklı şeyler denemek vardır.

Taylan ile Oğuzhan kardeş olmalarına rağmen birbirinden çok farklı iki insan. Neredeyse hiç ortak noktaları yok.

FARKLI KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI