Farklı zıt anlamlısı nedir? Farklı kelimesinin zıt anlamlısı

Dil çalışmalarında tarif edilemez bir yere sahip olan sözlükler, günlük yaşam içinde anlamını bilmediğimiz kelimeler için başvurduğumuz ana kaynak olmaya devam ediyor. Kelimelerin anlamlarının yanında zıt anlamlılarının da öğrenilmesini sağlayan sözlüklere göre farklı kelimesinin zıt anlamlısını bu yazımızda öğreneceğiz...

FARKLI KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Bir kelimenin anlamını bilmeden zıt anlamlısını bilemeyeceğimiz zıt anlamlı kelimeler konusunda öğrenmemiz gereken ilk bilgi olabilir. Zıt anlamlısını merak ettiğimiz kelimelerin taşıdığı anlamları öğrenmeden o kelimenin karşıtını kavrayamayız.

Farklı kelimesinin zıt anlamlısını öğrenebilmemiz için de o kelimenin önce anlamını bilmeliyiz. Türk dili üzerine çalışmalarıyla bildiğimiz Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre farklı kelimesinin anlamı "Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı" olarak tanımlanmaktadır. Evet, birbiriyle ilişkisiz nesneleri, durumları ya da kişileri tanımlamak için farklı kelimesini kullanırız.

FARKLI KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Farklı kelimesinin anlamını öğrendikten sonra artık zıt anlamlısına geçebiliriz. Farklının zıt anlamlısını kavrayabilmemiz için zıt anlamlı kelimelerin bazı özelliklerini iyi biliyor olmamız gerekiyor. Zıt anlamlı kelimelere dair bilmemiz gereken ilk şey her kelimenin bir zıt anlamlısı olmayacağıdır. Bazı kelimelerin eş anlamlıları ya da zıt anlamlıları olmayabilir. Özellikle böyle durumlarda olumsuz anlamlı kelimeleri ve zıt anlamlı kelimeleri birbirinden ayırmak gerekir.

Özellikle fiillerde o fiilin kökünden olumsuzluk ekleriyle türetilmiş olumsuz anlamlı kelimelere rastlarız. Örneğin, doğmak kelimesinin olumsuzu olan doğmamak kelimesi o kelimenin zıt anlamlısı değildir. Doğmak kelimesinin zıt anlamlısı ölmek kelimesidir. Bunların karıştırılmaması gerekir.

Farklı zıt anlamlısına gelecek olursak, farklının zıt anlamlısı aynı kelimesidir. Birbirini anlamca tamamen zıt durumda olan farklı ve aynı kelimeleri birbirlerinin karşıt anlamlılarıdır.

FARKLININ ZIT ANLAMLISI AYNI KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Farklının zıt anlamlısı olan aynının kelime anlamını bilmemiz durumu anlamamızı kolaylaştıracaktır. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre birbiri arasında ayrım olmayan durumları, nesneleri ya da kişileri tanımlamak için aynı kelimesi kullanılıyor.

Bunun yanında eskiden beri değişmeyen ve kendini tekrarlayan ya da benzer özellikler gösteren durumları, kişileri ya da nesneleri tanımlamak için de aynı kelimesi kullanılır.

Bir de bazen benzer kelimesinin yerine aynı kelimesinin kullanıldığına rastlarız.

Zıt anlamlı kelimeler için dikkat edilmesi gereken başka bir konu daha vardır o da bir kelimenin zıt anlamlısının cümle içinde kullanılan anlamına göre farklılık gösterebileceğidir. Kelimelerin gerçek anlamlarının yanında pek çok mecaz anlamının bulunduğunu da biliyoruz. Eğer kelime gerçek anlamıyla kullanıldıysa zıt anlamlısı da gerçek anlamlı olmalıdır.

FARKLI VE FARKLININ ZIT ANLAMLISI AYNI KELİMELERİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMLARI