Farsça Alfabe Harfleri - Fars Alfabesi Kaç Harf, Başta, Ortada, Sonda Yazılışları Nasıl?

Osmanlı alfabesinin de temelinde etki kaynağı olan Fars alfabesi Latin harflerinden farklı olarak, sembolik karakterlerden oluşmaktadır. Bu nedenle de, Farsça alfabe harfleri bu dil içerisinde öğrenilmesi gereken başlıca konular arasında yerini almaktadır. İşte Farsça alfabe harfleri ile Fars alfabesinin okunuşu, başta, ortada sonra yazılışı.

Farsça Alfabe Harfleri

Farsça alfabe, Arap alfabesi temel alınarak oluşturulmuştur ve tam olarak 32 sese sahip olan bir yazı sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Fars diline, Arap alfabesine ait olmayıp Farsça alfabeye ait olan sesleri karşılamak için ''گ (g), ژ (j), چ (ç) ve پ (p)'' sesleri eklenmiştir. Farsça alfabe harfleri yazımda farklı olmak suretiyle, konuşma dilinde de çeşitli şekillerde gırtlak kullanımına ve peltek okuma gerekliliğine sahiptir. İşte Farsça alfabe harfleri;

ب

پ

ﺕ

ﺙ

ﺝ

ﭺ

ﺡ

ﺥ

ﺩ

ﺫ

ﺭ

ﺯ

ژ

ﺱ

ﺵ

ﺹ

ﺽ

ﻁ

ﻅ

ﻉ

ﻍ

ﻑ

ﻕ

ک

گ

ﻝ

ﻡ

ﻥ

و

ﻩ

ﻯ

Fars Alfabesi Kaç Harf, Başta, Ortada, Sonda Yazılışları Nasıl?

Fars alfabesi içerisinde yer alan bulunan 32 ses birimi ya da harf; sözcüklerin başında, ortasında ve sonunda birçok farklı biçim değişikliklerine maruz kalmakta ve de yazı biçimini bu değişimlere uygun olarak sağlamaktadır. Fars alfabesi içinde bulunmakta olan seslerle oluşturulan sözcük ve metinlerin yazım yönü sağdan sola doğru olacak şekilde belirlenmiştir ve bu şekilde yazılmaktadır. Fars alfabesindeki harflerin başta, ortada ve sonda olacak şekilde yazılışları, tablo halinde verilecek olunursa;