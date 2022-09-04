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Giriş Tarihi: 4.9.2022 11:36 Son Güncelleme: 4.9.2022 11:36

Farsça Alfabe Harfleri - Fars Alfabesi Kaç Harf, Başta, Ortada, Sonda Yazılışları Nasıl?

Farsça Alfabe Harfleri - Fars Alfabesi Kaç Harf, Başta, Ortada, Sonda Yazılışları Nasıl?

Afganistan ve İran’da kullanılan yazı sistemi olarak bilinen Farsça alfabe, köken bakımından Arap alfabesine dayanmaktadır. Birçok millet ve dil Fars alfabesi tarafından etkilenmiştir. Bu sebeplerden ötürü Fars alfabe harfleri sıklıkla araştırma konuları arasında yer almaktadır. Peki ya, Farsça alfabe harfleri hangileridir, Fars alfabesi kaç harften oluşmaktadır, başta ortada ve sondaki yazılışları nasıldır? Sizler için derledik...

Osmanlı alfabesinin de temelinde etki kaynağı olan Fars alfabesi Latin harflerinden farklı olarak, sembolik karakterlerden oluşmaktadır. Bu nedenle de, Farsça alfabe harfleri bu dil içerisinde öğrenilmesi gereken başlıca konular arasında yerini almaktadır. İşte Farsça alfabe harfleri ile Fars alfabesinin okunuşu, başta, ortada sonra yazılışı.

Farsça Alfabe Harfleri

Farsça alfabe, Arap alfabesi temel alınarak oluşturulmuştur ve tam olarak 32 sese sahip olan bir yazı sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Fars diline, Arap alfabesine ait olmayıp Farsça alfabeye ait olan sesleri karşılamak için ''گ (g), ژ (j), چ (ç) ve پ (p)'' sesleri eklenmiştir. Farsça alfabe harfleri yazımda farklı olmak suretiyle, konuşma dilinde de çeşitli şekillerde gırtlak kullanımına ve peltek okuma gerekliliğine sahiptir. İşte Farsça alfabe harfleri;

  • ب
  • پ
  • ژ
  • ک
  • گ
  • و

Fars Alfabesi Kaç Harf, Başta, Ortada, Sonda Yazılışları Nasıl?

Fars alfabesi içerisinde yer alan bulunan 32 ses birimi ya da harf; sözcüklerin başında, ortasında ve sonunda birçok farklı biçim değişikliklerine maruz kalmakta ve de yazı biçimini bu değişimlere uygun olarak sağlamaktadır. Fars alfabesi içinde bulunmakta olan seslerle oluşturulan sözcük ve metinlerin yazım yönü sağdan sola doğru olacak şekilde belirlenmiştir ve bu şekilde yazılmaktadır. Fars alfabesindeki harflerin başta, ortada ve sonda olacak şekilde yazılışları, tablo halinde verilecek olunursa;

Harf

Fars Harflerinin Latin Harf Karşılıkları

Kelimenin Sonunda

Kelimenin Ortasında

Kelimenin Başında

Harfin Yalnız Hali

elif

ā / ʾ

آ / ا

be

b

ب

pe

p

پ

te

t

s̱e (peltek)

cim

j

çim

ch

ḥā

ḫa

kh

dāl

d

ẕel

re

r

ze

z

je

jh

ژ

ژ

sīn

s

şīn

sh

ṣād

z̤ād / ḍād

ﺿ

ṭā (tı)

ẓā (zı)

ʻayn

ʻ

ğayn

gh

fe

f

kāf

q

kef

k

ک

gef

g

گ

lām

l

mīm

m

nūn

n

vāv

v / ū / ow

و

و

he

h

ye

y / ī / á

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Farsça Alfabe Harfleri - Fars Alfabesi Kaç Harf, Başta, Ortada, Sonda Yazılışları Nasıl?
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