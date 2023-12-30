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Giriş Tarihi: 30.12.2023 16:58 Son Güncelleme: 30.12.2023 16:58

Farsça Hayvanlar - Farsça Hayvan İsimleri, Okunuşları ve Türkçe Karşılıkları

Farsça, zengin kültürü ve derin tarihiyle öne çıkan bir dildir. Bu dildeki hayvan isimleri, doğanın çeşitliliğini yansıtırken aynı zamanda dilin zenginliğini ve çeşitliliğini gösterir. Farsça hayvanlar - Farsça hayvan isimleri, okunuşları ve Türkçe karşılıkları hem doğal çevreleri hem de insanlar için önemli olan hayvan türlerinin çeşitliliğini yansıtır.

Farsça Hayvanlar - Farsça Hayvan İsimleri, Okunuşları ve Türkçe Karşılıkları

Farsça'da hayvan isimleri, kültürel ve bölgesel farklılıklar gösterebilir. Farsça hayvanlar - Farsça hayvan isimleri, okunuşları ve Türkçe karşılıkları, farklı bölgelerde veya konuşma lehçelerinde farklı şekillerde telaffuz edilebilir. Ayrıca, doğa ve hayvanlarla ilgili konuşmalar, Farsça konuşulan topluluklarda günlük yaşamın önemli bir parçasıdır.

Farsça Hayvan İsimleri, Okunuşları ve Türkçe Karşılıkları

  • Kedi - گربه - Ghorbe
  • Köpek - سگ - Sag
  • At - اسب - Asb
  • İnek - گاو - Gav
  • Koyun - گوسفند - Gusfand
  • Tavuk - مرغ - Morgh
  • Ördek - اردک - Erdek
  • Balık - ماهی - Mahi
  • Fare - موش - Mush
  • Aslan - شیر - Shir
  • Fil - فیل - Fil
  • Zürafa - زرافه - Zirafe
  • Kaplan - ببر - Babr
  • Tavşan - خرگوش - Khargush
  • Yılan - مار – Mar
  • Deve - شتر - Shotor
  • Zebra - گورخر - Gurkhur
  • Kelebek - پروانه - Parvane
  • Arı - زنبور - Zanbur
  • Sincap - سنجاب - Sanjab
  • Baykuş - جغد - Jaghd
  • Maymun - میمون - Maimun
  • Kanguru - کانگورو - Kanguru
  • Penguen - پنگوئن - Penguen
  • Sıçan - خرماک - Khormak
  • Timsah - تمساح - Timsah
  • Kertenkele - مارمولک - Marmulak
  • Martı - مرغ دریایی - Morgh Daryayi
  • Papağan - طوطی - Tuti
  • Yarasa - خفاش - Khofash
  • Hamster - همستر - Hamster
  • Tavuskuşu - طاووس - Tavus
  • Yunus - دلفین - Delphin
  • Salyangoz - حلزون - Holzoon
  • Kaplumbağa - لاک‌پشت - Lakposht
  • Arıkuşu - کلاغ - Kolah
  • Gergedan - کرگدن - Kargadan
  • Çita - چیتا - Chita
  • Flamingo - فلامینگو - Flamingo
  • Böcek - حشره - Hashare
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Farsça Hayvanlar - Farsça Hayvan İsimleri, Okunuşları ve Türkçe Karşılıkları
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