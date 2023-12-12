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Giriş Tarihi: 12.12.2023 11:49 Son Güncelleme: 12.12.2023 11:49

Farsça Kelimeler ve Okunuşları - En Çok Kullanılan Farsça Güzel Kelimeler ve Anlamları

Farsça kelimeler ve okunuşları özellikle Osmanlıca öğrenmek isteyen kişilerin yakından ilgilendiği bir konudur. Osmanlı döneminde ve eski Türkçede çok fazla kullanılan Farsça kelimelerin bir kısmı günümüzde de kullanılmaktadır. Ancak bunlar içerisinde anlamları güzel ve etkili olan fakat unutulan kelimeler de bulunmaktadır. En çok kullanılan Farsça güzel kelimeler ve anlamları hakkında merak edilen birçok detay bulunmaktadır.

Farsça Kelimeler ve Okunuşları - En Çok Kullanılan Farsça Güzel Kelimeler ve Anlamları

Farsça kelimeler ve okunuşları eski dili anlayabilmek için bilinmesi gereken noktalardandır. Bir Osmanlıca kelime okunduğunda bu kelime Farsça ise anlamı bilinmiyorsa metni anlamak da zordur. Böyle durumlarda Farsça olarak metinlerde geçen kelimelerin anlamlarını da bilmek önem taşımaktadır. Bundan dolayı eski dile meraklı olan kişiler için en çok kullanılan Farsça güzel kelimeler ve anlamları her zaman merak konusudur.

Farsça Kelimeler ve Okunuşları

Osmanlıca Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerin karmasından meydana gelmektedir. Özellikle Farsça kelimelerin oldukça yoğunlukta kullanıldığını söylemek mümkündür. Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü birçok yerde de kullanılmıştır. Ancak günümüzde Osmanlıca tarih meraklılarının ve bu alanda kariyer yapan kişilerin ilgisi alanı içerisindedir. Bu dile hâkim olmak ve yazılan metinleri okuyabilmek için ise mutlaka Farsça kelimeleri ve anlamlarını bilmek gerekiyor. Aynı zamanda okunma kaidelerine de hâkim olmak önemlidir.

En Çok Kullanılan Farsça Güzel Kelimeler

Farsça, İran'ın resmi dilidir. Aynı zamanda birçok kişi tarafından öğrenilen ve kullanılan diller arasındadır. Osmanlıcadan kaynaklı olarak Türkçe anlatımlar içerisinde de bazı Farsça kelimelere rastlanılmaktadır. Anlamları güzel olan Farsça kelimeler arasında şunlar yer alır:

  • Dost: Arkadaş
  • Azadi: Özgürlük
  • Ehteram: Saygı
  • Güzide: Seçkin
  • Bağçe: Bahçe
  • Germez: Kırmızı
  • Sabz: Yeşil
  • Meşki: Siyah
  • Feriften: Aldatmak
  • Danesten: Bilmek
  • Costen: Aramak
  • Asuden: Dinlemek
  • Pandaştan: Fikirleşmek
  • Averdan: Getirmek
  • Handan: Okumak
  • Fersudan: Yorulmak
  • Rasidan: Yetişmek

Gibi birçok Farsça kelimenin varlığından söz edilebilir. Binlerce kelimeden meydana gelen Farsça günümüzde çeşitli ülkelerde birçok kişi tarafından konuşulmaktadır.

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Farsça Kelimeler ve Okunuşları - En Çok Kullanılan Farsça Güzel Kelimeler ve Anlamları
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