Farsça Kelimeler ve Okunuşları - En Çok Kullanılan Farsça Güzel Kelimeler ve Anlamları

Farsça kelimeler ve okunuşları eski dili anlayabilmek için bilinmesi gereken noktalardandır. Bir Osmanlıca kelime okunduğunda bu kelime Farsça ise anlamı bilinmiyorsa metni anlamak da zordur. Böyle durumlarda Farsça olarak metinlerde geçen kelimelerin anlamlarını da bilmek önem taşımaktadır. Bundan dolayı eski dile meraklı olan kişiler için en çok kullanılan Farsça güzel kelimeler ve anlamları her zaman merak konusudur.

Farsça Kelimeler ve Okunuşları

Osmanlıca Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerin karmasından meydana gelmektedir. Özellikle Farsça kelimelerin oldukça yoğunlukta kullanıldığını söylemek mümkündür. Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü birçok yerde de kullanılmıştır. Ancak günümüzde Osmanlıca tarih meraklılarının ve bu alanda kariyer yapan kişilerin ilgisi alanı içerisindedir. Bu dile hâkim olmak ve yazılan metinleri okuyabilmek için ise mutlaka Farsça kelimeleri ve anlamlarını bilmek gerekiyor. Aynı zamanda okunma kaidelerine de hâkim olmak önemlidir.

En Çok Kullanılan Farsça Güzel Kelimeler

Farsça, İran'ın resmi dilidir. Aynı zamanda birçok kişi tarafından öğrenilen ve kullanılan diller arasındadır. Osmanlıcadan kaynaklı olarak Türkçe anlatımlar içerisinde de bazı Farsça kelimelere rastlanılmaktadır. Anlamları güzel olan Farsça kelimeler arasında şunlar yer alır:

Dost: Arkadaş

Azadi: Özgürlük

Ehteram: Saygı

Güzide: Seçkin

Bağçe: Bahçe

Germez: Kırmızı

Sabz: Yeşil

Meşki: Siyah

Feriften: Aldatmak

Danesten: Bilmek

Costen: Aramak

Asuden: Dinlemek

Pandaştan: Fikirleşmek

Averdan: Getirmek

Handan: Okumak

Fersudan: Yorulmak

Rasidan: Yetişmek

Gibi birçok Farsça kelimenin varlığından söz edilebilir. Binlerce kelimeden meydana gelen Farsça günümüzde çeşitli ülkelerde birçok kişi tarafından konuşulmaktadır.