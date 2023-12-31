Farsça Renkler - Farsça Renk İsimleri Nasıl Yazılır, Nasıl Okunur?

Hint-Avrupa dillerinden biri olan Farsçanın kökeni, Antik Perslere kadar uzanır. Geçmişte Farsça, Osmanlı İmparatorluğu tarafından bürokrasi dili olarak kullanılmış, kültür ve sanat dili olarak ön plana çıkmayı başarmıştır. Divan edebiyatı ürünlerinin birçoğu, Farsça ve Arapça eserlerden ilham alınarak kaleme alınmıştır. Bu dili öğrenmek açısından Farsça renkler neler, isimleri nasıl yazılır ve nasıl okunur araştırmakta fayda vardır.

Farsça Renk İsimleri Nasıl Yazılır?

Dünyada ortalama olarak 130 milyon insan tarafından konuşulan Farsça, günümüzde İran, Afganistan, Rusya, Tacikistan, Irak ve Dağıstan gibi ülkelerde resmi dillerden biridir. Tarihin en saygıdeğer dillerinden biridir ve birçok kadim medeniyet tarafından kullanılmıştır. Orta ve Güney Asya ile Orta Doğu'daki toplumlar tarafından hala konuşulmaktadır.

Farsça yazılan birçok dini ve edebi eser bulunduğundan dolayı bu lisan, İslam alemi için oldukça önemlidir. Orta Doğu ile Asyalı toplumlar tarafından kültür sanat dili olarak kabul edilen Farsça, oldukça şiirsel bir dildir. Bu nedenle, özellikle tasavvuf alanındaki birçok eser Farsçadır. Bazıları için kulağa çok hoş gelen bu dilde, belli başlı renk isimleri ve okunuşları ise şu şekildedir:

سرخ (Surh) : Canlı kırmızı

آبي (Abi) : Mavi

ارغوانى (Erguvani) : Mor

بنفش (Binefş) : Menekşe

خاكسترى (Hakisteri) : Gri

زرد (Zerd) : Sarı

سبز (Sebz) : Yeşil

سفيد (Sefid) : Beyaz

صورتى (Sureti) : Pembe

قهوه اى (Kahvei) : Kahverengi

نارنجى (Narinci) : Turuncu

سیاه (Siyâ) : Siyah

Farsça Renkler ile İlgili Örnek Cümleler

Yeni Farsça öğrenmeye başlayanlar için renkler, temel düzeyde bir konudur. Soru cümleleri ve sayılar gibi ilk öğrenilmesi gerekenler arasında yer alır. Farsçada, renkler ilgili kısa cümlelere örnek olarak aşağıdakiler verilebilir.

‫برف سفید است.1‬

barf sefid ast. (Kar beyazdır.)

2.خورشید زرد است.‬

khorshid zard ast. (Güneş sarıdır.)

3.لاستیک خودروها سیاه است.‬

lâstik-hâ siâh hastand. (Lastikler siyahtır.)

4.خاک چه رنگی است؟ قهوه ای.‬

khâk che rangi ast? Ghah-ve-i. (Toprak ne renktir? Kahverengi.)

5.آسمان چه رنگی است؟ آبی.‬

âsemân che rangi ast? bi. (Gökyüzü ne renktir? Mavi.)