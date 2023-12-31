Farsça Sayılar ve Türkçe Okunuşu - Farsça 20’ye Kadar Rakamlar ve Türkçe Karşılıkları

Farsça sayılar ve Türkçe karşılıkları hem Farsça öğrenirken hem de sosyal yaşamın içinde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin tavla oyununda duymaya alıştığımız sayı terimlerinin çoğu Farsça sayılardır. Başka dillere ait terimleri ve anlamlarını bilmek genel kültüre hayli katkı sağladığı için Farsça 20'yw kadar rakamlar ve Türkçe karşılıkları hakkında detaylara değindik.

Farsça Rakamlar, Sayılar Ve Türkçe Karşılıkları

Farsça Dünya üzerinde var olmuş en eski dillerden birisidir. Tarih araştırmalarına baktığımız zaman milattan önceki 500'lü yıllarda Farsça ile yazılmış eserlerin olduğunu görmekteyiz. Günümüzde İran, Tacikistan ve Afganistan ülkelerinde yaşayan nüfusun büyük çoğunluğunun dili Farsçadır. Türk Dili Tarihinde ise özellikle divan edebiyatında pek çok Farsça kelime ve terim görmekteyiz. Ayrıca Farsça sayılar da zaman zaman dilimizde yer almaktadır. Buna en güzel örnek ise tavla oyununda kullandığımız ifadelerdir. 20'ye kadar Farsça sayılar ve Türkçe karşılıklarını sizler için listeledik;

صفر = sıfır (okunuşu 'sifr')

یک = bir (okunuşu 'yek')

دو = iki (okunuşu 'dü')

سه = üç (okunuşu 'se')

چهار = dört (okunuşu 'çahar')

پنج = beş (okunuşu 'penç')

شش = altı (okunuşu 'şeş')

هفت = yedi (okunuşu 'heft')

هشت = sekiz (okunuşu 'heşt')

نه = dokuz (okunuşu 'neh')

ده = on (okunuşu 'deh')

یازده = on bir

دوازده = on iki

سیزده = on üç

چهارده = on dört

پانزده = on beş

شانزده = on altı

هفده = on yedi

هجده = on sekiz

نوزده = on dokuz

بیست = yirmi