Faruk Nafiz Çamlıbel Kimdir? Faruk Nafiz Çamlıbel Şiirleri, Eserleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Faruk Nafiz Çamlıbel şiirleri birçok şaire ufuk olmuş, yer yer adeta edebiyat dersi niteliğinde eserlerdir. Onu, Türk Edebiyatında bu kadar ünlü yapan eserleri her zaman bu alanda çalışma konuları arasında yer almıştır. Böylesine önemli bir yere sahip olan Faruk Nafiz Çamlıbel'in hayatı da eserleri kadar ilgi görmektedir. Eserlerini ve şiirlerinin beğeni almasından dolayı, şairin yazı tarzı da edebiyat alanında bilinmesi gereken unsurlar arasında olduğu için yazımızda Faruk Nafiz Çamlıbel edebi kişiliği hakkında bilgilere yer verdik. Gelin hep birlikte Faruk Nafiz Çamlıbel'in hayatı ve eserleri hakkında ayrıntılara göz atalım.

Faruk Nafiz Çamlıbel Kimdir? Kısaca Hayatı

Faruk Nafiz Çamlıbel Türk Edebiyatının en önemli ve beğenilen, ayrıca Beş Hececiler grubuna dahil şairlerinden birisidir. Şiirleri yediden yetmişe pek çok okurun hayranlığına nail olan şair, 18 Mayıs 1898 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına doğduğu şehir İstanbul'da başlamış, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmış ancak eğitimini yarıda bırakarak gazeteciliğe başlamıştır. İlk olarak Ati gazetesinde yazmaya başlayan Çamlıbel 1920'li yıllarda Kayseri'de edebiyat öğretmenliği görevine gelmiştir. Bu dönemde meşhur Han Duvarları isimli şiirini yazmıştır, bu şiir Çamlıbel'in edebiyat kariyerinin mihenk taşı olmuştur. Çünkü Han Duvarları şiiri herkesin hayranlığını kazanmış ve edebiyat dünyasında büyük yankı uyandırmıştır. Kayseri'den sonra Ankara ve İstanbul'da çeşitli okullarda edebiyat öğretmenliği yapan şair emekli olduktan sonra siyasete girmiştir. Milletvekili olarak mecliste görev yapan Çamlıbel, 1960 yılında cezaevine girmiştir. Beraat ettikten sonra da yazmaya asla ara vermemiş olan sanatçı, 8 Kasım 1973 tarihinde vefat etmiştir.

Faruk Nafiz Çamlıbel Edebi Kişiliği

Faruk Nafiz Çamlıbel oldukça genç yaşlardayken şiire merak salmış, ilk şiirlerini o dönemlerde yazmıştır. Yayımlanan ilk şiirleri Çocuk Dünyası isimli dergide yer almıştır. Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazan Çamlıbel aynı zamanda Beş Hececi şairlerden birisidir. Şiirlerinde hem insani duygulardan hem de toplumu ilgilendiren olgulardan bahsetmiştir. Bazı eserlerinde realist bazı eserlerinde ise romantik bir tutum ortaya koyan sanatçı sadece şair değil aynı zamanda önemli bir yazarımızdır.

Faruk Nafiz Çamlıbel Eserleri

Şiir kitapları;

Şarkın Sultanları ( 1918)

Dinle Neyden (1919)

Gönülden Gönüle (İstanbul 1919)

Çoban Çeşmesi (1926)

Suda Halkalar (l 1928)

Bir Ömür Böyle Geçti (1932)

Elimle Seçtiklerim (1934)

Akarsu (1936)

Boğaziçi Şarkısı (Sadettin Kaynak ile birlikte, 1936)

Tatlı Sert (mizahi şiirler, 1938)

Akıncı Türküleri (1938)

Heyecan ve Sükûn (1959)

Zindan Duvarları (1967)

Han Duvarları ( 1969).

Zafer Türküsü

Tiyatro oyunları;

İlk Göz Ağrısı (Paul Hervieu'den uyarlama)

Sevk-i Tabii

Canavar (1926)

Akın (1932)

Özyurt (1932)

Kahraman (1933)

Ateş

Dev Aynası Yayla Kartalı

Kitaplar;

Yıldız Yağmuru