Faruk Nafiz Çamlıbel Şiirleri - Faruk Nafiz Çamlıbel’in En Güzel Şiirleri, Hayatı ve Eserleri

Hayata ve insana dair her olgunun ahenk, his ve uyumla kelimelere döküldüğü şiirler edebiyat kültürünün bir parçasıdır. Türk edebiyatında da hayli beğenilen şiirlerin bir kısmı usta şair yazar Faruk Nafiz Çamlıbel'e aittir. Faruk Nafiz Çamlıbel şiirleri günümüzde bile edebiyat derslerinde işlenmekte, okurların beğenisini kazanmaktadır. Hal böyle olunca okurlar Faruk Nafiz Çamlıbel'in en güzel şiirleri, eserleri ve hayatı hakkında bilgi edinmek istemektedir.

Faruk Nafiz Çamlıbel'in Hayatı ve Eserleri

Türk Edebiyatının unutulmaz kalemlerinden usta şair Faruk Nafiz Çamlıbel 18 Mayıs 1898 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini Bakırköy Rüştiyesinde ortaokul öğrenimini ise Hadika-i Meşveret İdadisinde tamamlamıştır. Henüz çocuk sayılan yaşlarda iken şiire merak salan Faruk Nafiz Çamlıbel'in ilk şiiri Çocuk Dünyası isimli dergide yayımlanan 'Saat' isimli şiiridir. Lise eğitimini tamamladıktan sonra tıp fakültesinde giren şair mezun olmadan okulu bırakarak, Ati Gazetesinde yazmaya başlamıştır.

Bir süre gazetecilik yaptıktan sonra 1922 yılında gazete temsilcisi olarak Ankara'ya tayin olmuştur. Daha sonra öğretmenlik mesleği yapacak olan şairin ilk bu mesleği icra ettiği il Kayseri'dir. 1922 yılında Kayseri Lisesine öğretmen olarak tayin olan Faruk Nafiz Çamlıbel eşsiz eseri Han Duvarları şiirini Kayseri yolculuğu sırasında yazmıştır. 2 yıllık Kayseri görevinden sonra Ankara Erkek Öğretmen Mektebinde ardından Ankara Kız Lisesinde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. 1931 yılında kendisi gibi Ankara Kız Lisesinde öğretmen olan Azize Hanım ile evlenmiştir.

1932 yılına kadar Ankara kalan ancak Şark Vilayetleri Tedkik Heyetinde olduğu için Sivas, Erzurum, Erzincan, Trabzon ve Gümüşhane illerine gitmiş Anadolu'da cereyan eden Milli Mücadele ruhuna bizzat tanık olmuştur. Hem bu ziyaretler hem Cumhuriyetin kuruluş dönemlerinde Ankara'da bulunuyor olması, şairi memleket konulu şiirler yazmaya yönlendirmiştir. Şiirlerinde daha çok milli duygulara yer veren şair çeşitli illerde öğretmenlik yaptıktan sonra edebiyata ve şiirlere yönelmiştir. Bu süreçte Behçet Kemal Çağlar ile birlikte Türk Edebiyatında çok önemli bir yeri olan Onuncu Yıl Marşı'nı yazmıştır. Kendisi çıktığı bir gezi sırasında 75 yaşında iken hayata veda etmiştir.

Faruk Nafiz Çamlıbel hemen her eserinde toplumsal olayları tema seçmiştir. Şiirlerinin yanı sıra toplumsal gerçekleri anlatan çeşitli oyunlar da yazmıştır. Sanat toplum içindir anlayışını benimsemiş bir edebiyatçı olduğu için şiir ve eserlerinde milli duygular, toplumu ilgilendiren olguları ele almıştır ki kendisi Milli Edebiyat akımından etkilenmiştir. Faruk Nafiz her zaman Türkçenin yalın olarak kullanılması gerektiğini savunmuştur. Savunduğu yalınlanlaşma fikrine sadık kalarak anlaşılır eserler meydana çıkardığı için beğeni kazanmıştır. Faruk Nafiz Çamlıbel'in yaşamı boyumca Türk Edebiyatına kazandırdığı eserler şunlardır;

Şiirler;

Şarkın Sultanları

Gönülden Gönüle

Dinle Neyden

Çoban Çeşmesi

Suda Halkalar

Bir Ömür Böyle Geçti

Elimle Seçtiklerim

Akarsu

Tatlı Sert

Akıncı Türküler

Heyecan ve Sükun

Zindan Duvarları

Han Duvarları

Oyunlar

Canavar

Özyurt

Akın

Kahraman

Yayla Kartalı

Romanlar;

Ayşe'nin Doktoru

Yıldız Yağmuru

Faruk Nafiz Çamlıbel'in En Güzel Şiirleri

Cumhuriyet Dönemi'nde kaleme alınmış unutulmaz edebi eserler arasında kuşkusuz Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirleri de yer almaktadır. Şairin her şiiri ustaca kaleme alınmış, tema ve ana fikri okuyucuya geçen şiirlerdir. Bu şiirler arasında okuyucuların en beğendikleri ise şunlardır;

Çoban Çeşmesi

Han Duvarları

Serenat

Bağ Bozumu

Gönül