Fas Dili Nedir? Fas Hangi Dili Konuşuyor, Resmi Dili Ne?

Atlas Okyanusu'na kıyısı bulunan bir ülke olan Fas dili nedir diye düşünenler bulunur. Fas resmi dili nedir diye soranlar, Arapça mı veya farklı bir dil mi diye araştırabilir. Otantik bir kültüre sahip olan Fas hangi dil konuşuyor sorusunun cevabı birçoğu için merak uyandırıcıdır. Meşhur baharatları, yemekleri, çarşıları ve geleneksel evleri ile bilinen Fas'ta hangi dil konuşuluyor diye soran çok sayıda turist bulunur. Fas'ın ana dili ne?

Fas Dili Nedir?

Fas'ın halkını büyük ölçüde Araplar ile Berberiler oluşturur. Bu yüzden, diğer Kuzey Afrika ülkelerinde olduğu gibi Fas'ın da resmi dilleri Arapça ve Standart Fas Tamazigti'dir. Günlük hayatta kullanılan Arapça ile Kur'an-ı Kerim'in edebi dilinin birbirinden farklı olduğunu vurgulamak gerekir. Yalnız bu ülkede konuşulan başka dillerin de olduğu bilinmelidir. Fas'ın tarihine bakıldığında, Fransızlar tarafından sömürgeleştirildiği görülür. Bundan dolayı Fransızca, özellikle Fas'ın kuzey kesiminde yaygın olarak konuşulur. Hatta okullarda Fransızca dili öğretilir. Özellikle, üniversiteler tarafından akademik çalışmalarda tercih edilir. Bu durum, birçok Faslının iyi derecede Fransızca bilmesini sağlar.

Fas'ta Konuşulan Diğer Diller Nelerdir?

Bu topraklarda Fransızca kadar olmasa bile yaygın olan dillerden biri de İspanyolcadır. Bir zamanlar İspanya'nın da sömürgesi olan Fas'ın kuzeyinde yaşayan pek çok insanın, akıcı bir şekilde İspanyolca konuştuğu görülür. Afro-Asyatik diller ailesinden Tamazight (Berber dilleri), ülkede yaşayan azınlık gruplardan olan Berberiler tarafından yaygın olarak konuşulan ayrı bir lisandır. Nitekim Berberiler, Arapça'yı yabancı bir dil olarak görür. Söz konusu etnik grup, Fas'ın birçok bölgesine dağılmış bir halde yaşar ve ülkenin hemen hemen her yerinde onlara rastlamak mümkündür.

Görüldüğü üzere turist olarak gidecek kişiler dil konusunda biraz zorlanabilir. Zira Fas'ta İngilizce konuşan insan sayısı, bahsi geçen dillere kıyasla oldukça azdır. Özellikle, alışveriş esnasında iletişim kurmak biraz zorlaşabilir. Öte yandan Arapça, Fransızca veya İspanyolcadan herhangi birini bilenler için yerel halk ile diyaloğa girmek oldukça kolay olabilir.