Fas Hangi Kıtada? Fas Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Sizler için hazırladığımız bu yazımızda Fas hakkında detaylı coğrafi bilgilere ve özel noktalara değineceğiz. Yazının devamında Fas hakkında fazlası ile bilgi sahibi olabileceksiniz.

Fas Hangi Kıtada?

Nüfusunun yüzde 99'unu arapların oluşturduğu Fas, Afrika kıtasında yer almaktadır. Fas'ın başkenti Rabat iken en bilinen ve büyük şehri ise Kazablanka'dır. Fas'ta Fas Arapçası yaygın olarak konuşulurken yönetim şekli üniter parlamenter yarı anayasal monarşidir.

Afrika kıtasının güzide ülkelerinden birisi olan Fas, Atlantik okyanusundan Akdeniz'e uzanan çok uzun bir sahil şeridi bulunmaktadır. 36 milyon nüfusa sahip olan Fas, bu sahil şeridi sayesinde de turistler için cazip ülkeler arasına girmiştir.

Fas Dünyanın Hangi Bölgesinde?

Nüfusunun büyük çoğunluğu arap olan Fas, kuzey yarım kürede yer alırken Afrika kıtasında bulunmaktadır. Başkenti Rabat olan Fas, doğudan Cezayir ile kuzey tarafından İspanya ile, güney tarafından ise Moritanya ve Batı Sahra ile komşuluk yapmaktadır.

Fas hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır diye arama yapanların da sayısı çok fazla. Bu nedenle Fas'ın coğrafi bilgileri detaylı şekilde yazımızda yer almaktadır. Fas, Afrika'nın kuzey batısında yer alan bir ülkedir. Fas'ı İspanya ile ayıran Cebelitarık'tır. Fas'ın batısında ise Atlantik kıyılarına uzanan Kanarya Adaları ve Madeira adaları yer etmektedir.

Fas Hangi Yarım Kürede Yer Alır?

Bildiğiniz üzere dünya kuzey yarım küre ve güney yarım küre olmak üzere ekvator çizgisinden ikiye ayrılmıştır. Fas ülkesi de kuzey yarım kürede yer almaktadır. Fas, kuzey yarım kürede Afrika kıtasında bulunmaktadır. Afrika Kıtasının önemli ülkelerinden birisi olan Fas, üniter parlamanter yarı anayasal monarşi ile yönetilmektedir. Fas'ta krallık sistemi bulunmaktadır.

Başkenti Rabat olan Fas'ın en dikkat çekici ve cazibe merkezi şehri ise birçok hikayeye konu olan Kazablanka'dır. Özellikle bu şehir gezginler tarafından fazlaca merak edilmekte ve gidilip gezilmektedir.