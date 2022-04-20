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Giriş Tarihi: 20.4.2022 14:57 Son Güncelleme: 20.4.2022 14:57

Fas Para Birimi Nedir? Fas Para Birimi Kaç TL'dir, Sembolü Nedir?

Fas Para Birimi Nedir? Fas Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Para birimleri ülkelerin dış ve iç ticaret yapabilmeleri için var olan araçlardır. Her ülkenin kullandığı resmi ve milli para birimleri vardır. Bir ülkenin para birimi, ait olduğu ülkenin ekonomisi hakkında küçük bilgiler verir. Ekonomi seveler ve borsacılar tarafından yakından takip edilen unsurlardan birisi de para birimidir. Resmi ismiyle Fas Krallığı da kendi para birimine sahip bir ülkedir. Peki, Fas para birimi nedir? Fas para birimi sembolü nedir? Bu soruların yanıtlarını ve Fas para birimi hakkında detayları sizler için hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Kuzey Afrika'da bulunan Fas ülkesinin Atlantik Okyanusu'ndan başlayıp Cebelitarık Boğazını çevreleyip Akdeniz'de son bulan oldukça uzun bir sahil şeridi vardır. Fas'ın ülke ekonomisi orta seviyelerde kabul edilmektedir. Son yıllarda ithalat oranın ihracattan fazla olması sebebi ile dış ticaret açığı veren Fas ülkesinin başlıca ihracat kalemleri elektronik aletler, takı ve aksesuar ürünleridir. Ülkemiz ile de ticaret hacmine sahip olan Fas'ın resmi para birimi nedir? Fas para birimi kaç TL'dir? İşte ayrıntılar...

Fas Para Birimi Nedir?

Fas Krallığının resmi para birimi Fas Merkez Bankası Bank Al-Maghrib tarafından tedavüle geçirilen Fas Dirhemi'dir. Bu para biriminin alt birimi ise santimdir.

Fas Dirhemine ait 10, 20 santim ve 1, 2, 5, 10 dirhem olmak üzere 6 çeşit madeni para 20, 50, 100 ve 200 Dirhem olmak üzere 4 tür de banknot para vardır. Banknotların yüzlerinde Fas liderlerinin portreleri ve Fas'a ait tarihi mekanların resmi vardır.

Fas Para Birimi Kaç TL'dir?

Fas ile ülkemiz arasında ortalama olarak 3 milyar dolara yakın bir tutarda ticaret hacmi vardır. Türkiye, Fas'ın ithalat yaptığı 5.ülke konumundadır.

Türkiye Fas'a başlıca olarak otomotiv, çelik parça, makine ve mekanik parça ihracatı yapmaktadır. Fas ise Türkiye'ye başlıca olarak gübre, sıva malzemeleri, değerli taş ve demir ihracatı yapmaktadır. Bu bilgilerin akabinde Fas para biriminin kaç Türk Lirasına tekabül ettiği merak edilmektedir. 1 Fas Dirhemi yaklaşık 1.49 Türk Lirasına tekabül eder.

Fas Para Birimi Sembolü Nedir?

Fas resmi para birimi Fas Dirheminin uluslararası para kodu MAD olarak geçer. Sembolü ise د.م şeklindedir.

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Fas Para Birimi Nedir? Fas Para Birimi Kaç TL'dir, Sembolü Nedir?
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