Fas Para Birimi Nedir? Fas Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Kuzey Afrika'da bulunan Fas ülkesinin Atlantik Okyanusu'ndan başlayıp Cebelitarık Boğazını çevreleyip Akdeniz'de son bulan oldukça uzun bir sahil şeridi vardır. Fas'ın ülke ekonomisi orta seviyelerde kabul edilmektedir. Son yıllarda ithalat oranın ihracattan fazla olması sebebi ile dış ticaret açığı veren Fas ülkesinin başlıca ihracat kalemleri elektronik aletler, takı ve aksesuar ürünleridir. Ülkemiz ile de ticaret hacmine sahip olan Fas'ın resmi para birimi nedir? Fas para birimi kaç TL'dir? İşte ayrıntılar...

Fas Para Birimi Nedir?

Fas Krallığının resmi para birimi Fas Merkez Bankası Bank Al-Maghrib tarafından tedavüle geçirilen Fas Dirhemi'dir. Bu para biriminin alt birimi ise santimdir.

Fas Dirhemine ait 10, 20 santim ve 1, 2, 5, 10 dirhem olmak üzere 6 çeşit madeni para 20, 50, 100 ve 200 Dirhem olmak üzere 4 tür de banknot para vardır. Banknotların yüzlerinde Fas liderlerinin portreleri ve Fas'a ait tarihi mekanların resmi vardır.

Fas Para Birimi Kaç TL'dir?

Fas ile ülkemiz arasında ortalama olarak 3 milyar dolara yakın bir tutarda ticaret hacmi vardır. Türkiye, Fas'ın ithalat yaptığı 5.ülke konumundadır.

Türkiye Fas'a başlıca olarak otomotiv, çelik parça, makine ve mekanik parça ihracatı yapmaktadır. Fas ise Türkiye'ye başlıca olarak gübre, sıva malzemeleri, değerli taş ve demir ihracatı yapmaktadır. Bu bilgilerin akabinde Fas para biriminin kaç Türk Lirasına tekabül ettiği merak edilmektedir. 1 Fas Dirhemi yaklaşık 1.49 Türk Lirasına tekabül eder.

Fas Para Birimi Sembolü Nedir?

Fas resmi para birimi Fas Dirheminin uluslararası para kodu MAD olarak geçer. Sembolü ise د.م şeklindedir.