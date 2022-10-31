Faşizm Nedir? Faşizm Neyi Savunur, Özellikleri Neler, Tarihte Hangi Ülkelerde Görüldü?

Faşizm anlayışının ne demek olduğunu bilmeyen kişiler, özellikle bunun anlamını internetten araştırmıştır. Derslerde de sıkça duymuş olduğumuz bir ilke olan faşizm nedir sorusunun yanı sıra, neyi savunur, özellikleri neler ve tarihte hangi ülkelerde görüldü soruları da çok kez araştırılmıştır. Bir siyasal ideoloji olan faşizm, pek çok devlet tarafından önemli bir ilke olarak görülmüştür. Bu ideolojik düşünceyi benimseyenler, faşizm özellikleri hakkında genel bilgiye sahiptir. Yazımızda sizler için diğer anlayışların yanı sıra, faşizm nedir sorusuna dair bilgilere yer verdik. İşte detaylar...

Faşizm Nedir?

Faşizm nedir sorusunun ne anlama geldiği sıklıkla araştırılmıştır. İtalya'da Benito Mussolini tarafından oluşturulan bu ilke, otoriter devlet üzerine kurulu aşırı milliyetçi bir politik ideolojidir. Birçok milliyetçi ideolojiye örnek olan faşizm; komünizme, Marksist sosyalizme, liberalizme, demokrasiye ve geleneksel sağcı muhafazakarlığa karşı bir görüş olarak ortaya çıkmıştır. Hitler'in nasyonal sosyalizm ilkesi de faşizmden etkilenerek ortaya çıkmıştır. Faşizm kavramı genel olarak baskıcı, otoriter, ırkçı ve anti-demokratik olarak tanımlanmaktadır.

Faşizm Özellikleri

Faşizm ne demek sorusunun yanı sıra, bu ilkenin özellikleri de merak edilen bilgiler arasındadır. Bu ilke ilk olarak, İtalyan milliyetçiliğini temsil eden bir ideoloji olarak ortaya çıkmıştır. Faşizm hareketinin özellikleri ise şu şekildedir;

Irkı ve etnisiteyi temel alan milliyetçilik ve vatanseverlik övgüsü yapılmıştır. Toplum sorununun çözümünde akıl ve bilimin yanı sıra duyguya, nefrete ve efsanelere de yer verilir. Faşizmin amacı, bir toplumu birlik-beraberlik, ulusal değerler, tarih bilinci, halkçılık ve devletçilik gibi anlayışların altında birleştirmektir. Faşizmde, toplumsal yaşamın tüm alanlarını kapsayan bir tek ideoloji bağlayıcı olarak ilan edilir.

Faşizm Neyi Savunur?

Faşizm ilkesinin neyi savunduğu hakkında çok sayıda araştırma mevcuttur. İtalya'da ortaya çıkan bu ilke, devletin sınırlarını genişletmeyi amaç edinen ve tüm yetkiyi tek partide birleştiren düzene işaret etmiştir. Bu ilke özellikle pek çok milliyeti ideolojiye de örnek olmuştur. Faşizm ilkesi, güç kazanmak amacıyla kitle hareketlerini ön plana çıkarmıştır. Bu ilkeye göre toplumu kaba kuvvet ile etkisi altına almak mümkündür. Faşizm demokratik düzenlerin yanı sıra baskı düzeni ile aşırı ulusçu düzen kurmayı amaç edinmiştir. Bu hareket Benito Mussolini'nin 1922'de İtalya'da iktidara gelmesiyle birlikte kısa sürede baskıcı ve otoriter rejim anlayışına çevrilmiştir. Bu ilke nasyonal sosyalizm gibi Hitlerci bir anlayışı da doğurmuştur.