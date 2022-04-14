Fas’ta Saat Kaç? Türkiye Fas Saat Farkı İle Rabat’ta Şu An Saat Kaç?

Bir Kuzey Afrika ülkesi olan Fas, 720.000 km² yüzölçümüne sahiptir. Yaklaşık 37 milyon nüfusa sahip ülkenin başkenti Rabat'tır. Fas'ın kuzeybatı kıyısında yer alan ve Bou Regreg Irmağının denize döküldüğü yerde bulunan Rabat bir öğretim merkezi olmasının yanı sıra, aynı zamanda sanayisi gelişmiş bir yerdir. Ülkenin en büyük kenti olan Kazablanka ise, Fas'ın zaman dilimi tanımlayıcısıdır. Saat dilimi, bir ülkenin başlangıç noktası esas alınarak belirlenmiştir. Bu durumda on beş meridyen arasında aynı konumda bulunan ülkeler ortak saat dilimini kullanmıştır. Bunun yanı sıra, farklı meridyen üzerinde bulunan ülkelerde saat farkı oluşacaktır. Türkiye ile Fas arasındaki saat farkını merak edecek kişiler, öncelikle Fas'ta saat kaç sorusuna cevap ararlar.

Fas'ta Saat Kaç?

Afrika'nın kuzeyinde bulunan Fas, yaklaşık 37 milyon nüfusa sahip bir ülkedir. Fas'ın başkenti olan Rabat ise önemli bir kent olmanın yanında eski tarihsel yapıtlarla turist çeken bir yerdir. Pek çok kişi Fas'ın saat dilimini merak etmiştir.

Yaz ve kış saat uygulamasını kullanan ülkede iki saat dilimi vardır. Bunlardan birisi olan UTC+0 yaz saati uygulamasıdır. Kış saatinde kullanılan UTC+1 ise 8 Mayıs'ta başlar.

Fas Türkiye Saat Farkı

Fas,720.000 km² yüzölçümüne sahip bir Kuzey Afrika ülkesidir. Bu ülke, doğuda Cezayir, kuzeyde İspanya, güneyde Moritanya ile komşudur. Başkenti Rabat olan ülkenin saat dilimi, yaz uygulamasına göre UTC+0 ve kış uygulamasına göre UTC+1'dir. Ülkenin doğusunda yer alan Türkiye ise farklı saat dilimine sahiptir. Türkiye'nin sabit saat dilimi UTC+3'dür. İki ülke arasında 3 saat fark vardır.

Fas Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Ülkeler arasında saat farkı en çok merak edilen konular arasındadır. Afrika'nın kuzeyinde yer alan Fas, iki farklı saat dilimini kullanmaktadır. Yaz ve kış uygulamasına göre ülkenin saat dilimi değişiklik göstermiştir. Fas'ın doğusunda kalan Türkiye'de ise sabit saat dilimi uygulanır. Türkiye'nin saat dilimi, UTC+3'dür. Fas'ın saat dilimleri ise UTC+0 ve UTC+1'dir.

Her iki ülke farklı saat dilimine sahip olduğu için saat farkı da oluşacaktır. Fas ile Türkiye arasındaki saat farkı 3'tür. Fas, Türkiye'nin 3 saat gerisinde bulunur. Bu durumda Türkiye'de saat 16:00 olduğunda aynı gün Fas'ta saat 13:00 olacaktır.