Fasulye Meyve Mi, Sebze Mi? Fasulye Meyve Midir, Sebze Midir?

Fasulye, yaygın bir coğrafyada yetiştirilen besin kaynaklarından biridir. Ülkemiz, fasulye üretiminde de dünyada önde gelen coğrafyalar arasında kabul edilir. Peki, fasulye meyve mi sebze mi? Fasulye, ülkemizin hemen hemen tüm toprak yapılarında üretilen bir besin türüdür. Söz konusu besin kaynağı, içeriğinde bulunan faydalı besinler nedeniyle de öne çıkmaktadır. Fasulye meyve midir sebze midir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Fasulye Meyve Mi Sebze Mi?

Fasulyenin sebze mi ya da meyve mi olduğunu herhangi birisine sorsanız vereceği cevap genellikle sebze olacaktır. Besin maddelerinin meyve ya da sebze olduğunun anlaşılması için içinde tohum olup var mı diye bakılır. İçerisinde tohum olan besin kaynakları meyve olarak adlandırılır.

Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı gibi fasulye bir sebze değil meyvedir. Fakat hemen herkes fasulyenin sebze olduğunu düşünür. Aynı durum diğer besin kaynakları için de geçerlidir. Örneğin domates, patlıcan gibi besin kaynakları sebze değil meyvedir.

Fasulye Meyve Midir Sebze Midir?

Fasulyenin taze fasulye ya da kuru fasulye şeklinde tüketildiği görülür. Nasıl tüketiliyor olursa olsun fasulye bir meyvedir. Genel anlamda bu meyve, tüketilmesi tavsiye edilen bir sebze olarak gösterilir. Fakat fasulyeye sebze tanımının yapılması doğru değildir. Yapılan bilimsel çalışmalarda da fasulyeden meyve olarak bahsedilir. Besin değeri son derece yüksek olan bu meyvenin sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilir.