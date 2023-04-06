Fasulye Sırığı Masalı Oku - Sihirli Fasulye Sırığı Masalı Ana Fikri ve Karakterleri

Fasulye Sırığı Masalı oku için en doğru yerdesiniz. Yoksul bir ailenin başından geçen olayları anlatan fasulye sırığı masalı çocuklar arasında en çok sevilen masallar arasınadır. Çocuğun eline geçen birkaç tane fasulye tanesi ile asıl macera başlar. Sihirli fasulye sayesinde bulutların üzerine ulaşınca burada bir şato görür ve içeri girer. Bu bağlamda Sihirli Fasulye Sırığı Masalı ana fikri ve karakterleri anlatılmaktadır. Bu karakterler ve ana fikir, masal hakkında bilgi vermektedir.

Fasulye Sırığı Masalı

Fasulye Sırığı Masalı, aslında bir İngiliz masalıdır. Bu masalın çok çeşitli varyantları bulunmaktadır. Türkçeye ise bu masal Füsun Çevikel'in çevirisiyle Sihirli Fasulyeler adıyla kazandırılmıştır. İngiliz varyantına dair özeti verecek olur:

Sefalet içinde yaşayan Jack'in annesi ellerindeki son ineği satması için pazara göndermiştir. Ancak Jack yolda karşılaştığı bir adama sihirli fasulye taneleri karşılığında elindeki ineği verir. Döndüğünde annesi Jack'e çok kızar ve akşam yiyecek bir şey olmadığından Jack yatağa gidince kadın da fasulyeleri pencereden dışarı atar. Fasulyeler de bunun üzerine birdenbire gökyüzüne ulaşana dek büyür. Jack dışarı çıkıp fasulye sırığına tırmanarak bulutlar ve dağların üzerinde bir devin yaşadığı ülkeye varır. Jack orada bulunan devin uyumasını fırsat bilerek ilk gidişinde altın paralar, ikincisinde altın yumurtlayan tavuk ve üçüncüsünde ise sihirli bir harp getirmeyi başarmış, ama her seferinde dev tarafından yenilmekten devin iyi yürekli karısı tarafından kurtarılır.

Fasulye Sırığı Masalı Oku

Çocuklarınıza gece uyurken ya da hoş vakit geçirmesini isterken okuyacağınız fasulye sırığı masalı işte burada:

Jack ve annesi çok yoksul bir hayata sahiptir. Jack çok afacan bir çocuktur. Ancak günler fakirlik içinde geçmez ve annesi Jack'e ineklerini satmak için onu pazara yollar. Pazarda ineği satarak eve bir şeyler almasını söyler. Sabah erkenden ineği alarak pazara doğru yola koyulan Jack, yolda tuhaf görünümlü bir ihtiyarla karşılaşır. İhtiyar bir fasulye tohumu ile ineği takas etmesi için Jack'i ikna eder. Jack ihtiyardan aldığı fasulye sırığını annesine gösterince ona kızan annesi tohumu pencereden dışarı atar ve Jack'i de yatağa yollar.

Sabah olunca fasulye sırığının bulutların üstüne kadar uzandığını gören Jack, sırığa tırmanarak bir devin evine gider. Devin evinden çalınan değerli eşyalar yüzünden dev onu yakalar ve ardına verir. Devden kurtulmak isteyen Jack sırığı keser ve devden kurtulur. En sonunda annesinin kendisine yaptığı nasihatler ve başından geçen olaylar Jack'in yaptıklarının yanlış olduğunu anlamasına sebep olur. O günden sonra dürüst biri olan Jack prensesle evlenerek mutlu bir yaşam sürer.

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Sihirli Fasulye Sırığı Masalı Ana Fikri ve Karakterleri

Her edebi metinde olduğu gibi masallarda da ana fikir ve ana duygu gibi ana düşünceler çıkarılmaktadır. Masalların en önemli özelliklerinden biri de bu noktada öğüt verici nitelikte olması ve kötülerin cezalandırılarak iyilerin ödüllendirilmesidir. Her metinde ana fikir ve az ya da çok olsa da karakter vardır. Sihirli Fasulye Sırığı Masalı karakterleri ve ana fikrine bakacak olursak:

Ana fikir: Hayatta karşımıza çıkan küçük fırsatlar asla geri çevrilmemelidir. Bu fırsatlar değerlendirilmelidir.

Karakterler: