Fatih Harbiye Romanı Karakterleri - Fatih-Harbiye Romanı Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Fatih Harbiye Romanı karakterleri, Fatih'te yaşayan Neriman, Şinasi ve Harbiye'de yaşayan Macit'ten ibaret değildir. Fatih Harbiye Romanı kişileri, arasında olan Faiz Bey Neriman'ın babasıdır ve romanda önemli bir yere sahiptir. Kitap Neriman'ın başlarda kendi kültürüyle Batı kültürü arasındaki kayboluşu ve daha sonra doğru yolu buluşunu anlatır. Fatih Harbiye kahramanları, özellikleri ve karakter analizi, yaşadığı yerden bıkan ve daha batılı bir medeniyete sahip biriyle birlikte olmak isteyen bir kadını anlatır.

Fatih Harbiye Romanı Karakterleri

Peyami Safa'nın edebiyatımızdaki nadide eseri Fatih Harbiye, Cumhuriyetin ilanından bir süre sonra İstanbul'da geçer. 1930'ların İstanbul'u kültürel olarak ikiye ayrılmış gibidir. Fatih'te geleneksel bir hayat tarzı hâkimken Harbiye'de Avrupalıların yoğunluğu nedeniyle Avrupai bir yaşam vardır. Neriman konservatuvar lavta dersleri alır. Neriman ve Şinasi çocukluk arkadaşlarıdır. Aynı yerde büyümüş ve yaşamışlardır. Şinasi ile yedi yıllık birliktelikleri vardır ve herkesin beklentisi ikisinin evlenmesidir. Fakat Neriman bu durumdan sıkılmıştır ve Şinasi'ye yalanlar söyler.

Neriman bir gün genç, alımlı ve zengin olan Macit ile karşılaşır ve hoşlanmaya başlar. Macit Neriman'ı bir baloya davet eder. Babasından Şinasi ile gitmek karşılığında izin alan Neriman kıyafet diktirmek için kumaş aldıktan sonra dayısının kızlarının yanına gider ve orada Rus komşularını ağlarken görür. Rus komşunun kızı intihar etmiştir ve hikâyesi Neriman'ın hikâyesine benzer. Eve döndüğünde Gülter babasının kumaş için para bulamadığını ve bu nedenle çok perişan bir durumda olduğunu söyler. Neriman da çok üzülür ve baloya gitmekten vazgeçer. Daha sonra babasına baloya gitmekten vazgeçtiğini söyler. Macit ile olan ilişkisini bitirir. Şinasi ile evlenirler.

Fatih Harbiye Romanı Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Romanda dışarıdan güzel gibi görünen bir yaşam tarzının aslında içine girdiğimizde bizi o kadar da mutlu etmeyebileceği anlatılır. Saadet lükste değil, birlikte olduğumuz kişilerde ve çevremizdedir. Konu olarak tamda bunu işleyen Peyami Safa'nın nadide eserinin kahramanlarının isimleri, özellikleri ve karakter analizlerini şu şekilde sıralayabiliriz: