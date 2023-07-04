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Giriş Tarihi: 4.7.2023 11:08 Son Güncelleme: 4.7.2023 11:08

Fatih Harbiye Romanı Karakterleri - Fatih-Harbiye Romanı Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Peyami Safa'nın Fatih Harbiye adlı kitabı ilk kez 1931 yılına yayımlanmıştır. Fatih Harbiye Romanı karakterleri şehir betimlemeleri ile bütünleşerek romanın akıcılığını sağlamıştır. Fatih Harbiye Romanı kişileri, kitabının da adını aldığı Fatih ilçesi ve Harbiye ilçesinde yaşamaktadır. Fatih Harbiye kahramanları, özellikleri ve karakter analizi yapıldığında yaşadıkları ilçelerin kültürleri ile bağ kurduklarını ve o kültürlere göre yaşadıklarını görürüz.

Fatih Harbiye Romanı Karakterleri - Fatih-Harbiye Romanı Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Fatih Harbiye Romanı karakterleri, Fatih'te yaşayan Neriman, Şinasi ve Harbiye'de yaşayan Macit'ten ibaret değildir. Fatih Harbiye Romanı kişileri, arasında olan Faiz Bey Neriman'ın babasıdır ve romanda önemli bir yere sahiptir. Kitap Neriman'ın başlarda kendi kültürüyle Batı kültürü arasındaki kayboluşu ve daha sonra doğru yolu buluşunu anlatır. Fatih Harbiye kahramanları, özellikleri ve karakter analizi, yaşadığı yerden bıkan ve daha batılı bir medeniyete sahip biriyle birlikte olmak isteyen bir kadını anlatır.

Fatih Harbiye Romanı Karakterleri

Peyami Safa'nın edebiyatımızdaki nadide eseri Fatih Harbiye, Cumhuriyetin ilanından bir süre sonra İstanbul'da geçer. 1930'ların İstanbul'u kültürel olarak ikiye ayrılmış gibidir. Fatih'te geleneksel bir hayat tarzı hâkimken Harbiye'de Avrupalıların yoğunluğu nedeniyle Avrupai bir yaşam vardır. Neriman konservatuvar lavta dersleri alır. Neriman ve Şinasi çocukluk arkadaşlarıdır. Aynı yerde büyümüş ve yaşamışlardır. Şinasi ile yedi yıllık birliktelikleri vardır ve herkesin beklentisi ikisinin evlenmesidir. Fakat Neriman bu durumdan sıkılmıştır ve Şinasi'ye yalanlar söyler.

Neriman bir gün genç, alımlı ve zengin olan Macit ile karşılaşır ve hoşlanmaya başlar. Macit Neriman'ı bir baloya davet eder. Babasından Şinasi ile gitmek karşılığında izin alan Neriman kıyafet diktirmek için kumaş aldıktan sonra dayısının kızlarının yanına gider ve orada Rus komşularını ağlarken görür. Rus komşunun kızı intihar etmiştir ve hikâyesi Neriman'ın hikâyesine benzer. Eve döndüğünde Gülter babasının kumaş için para bulamadığını ve bu nedenle çok perişan bir durumda olduğunu söyler. Neriman da çok üzülür ve baloya gitmekten vazgeçer. Daha sonra babasına baloya gitmekten vazgeçtiğini söyler. Macit ile olan ilişkisini bitirir. Şinasi ile evlenirler.

Fatih Harbiye Romanı Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Romanda dışarıdan güzel gibi görünen bir yaşam tarzının aslında içine girdiğimizde bizi o kadar da mutlu etmeyebileceği anlatılır. Saadet lükste değil, birlikte olduğumuz kişilerde ve çevremizdedir. Konu olarak tamda bunu işleyen Peyami Safa'nın nadide eserinin kahramanlarının isimleri, özellikleri ve karakter analizlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Neriman: romanın başkahramanıdır. Ne istediğini tam olarak bilmeyen, Avrupai hayata özenen Fatih'te yetişen ve bu semtin geleneksel kültürü içinde yetişen bir kızdır.
  • Şinasi: Neriman'ın evleneceği insandır. Neriman'da ki değişikliklerin farkındadır. Fakat sakin bir insan olduğu için çoğu şeyi sükûtla karşılar.
  • Faiz bey: Neriman'ın babasıdır. Emekli Üsküdar Eğitim Evrak Müdürüdür. Kızındaki değişikliğe bir anlam veremez ama her şeye rağmen kızının mutluluğunu isteyen iyi bir babadır.
  • Macit: Neriman'ın erkek arkadaşıdır. Batı yaşamına uyum sağlayarak büyümüş, temiz, bakımlı, kibar bir karakterdir. Yeni nesil gençliği temsil eder. Neriman'ın kendi kültür ve değerlerinden uzaklaştırmasında büyük bir rolü vardır.
  • Gülter: Nerimanların evlerindeki emektar yardımcısıdır. Neriman hakkında tüm olan biteni Neriman'ın büyükannesine anlatır.
  • Fahriye: Neriman'ın arkadaşıdır.
  • Nezahat: Şinasi'nin kız kardeşidir.
  • Ferit: Şinasi'nin arkadaşıdır.
  • Ülviye: Neriman'ın arkadaşıdır.

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Fatih Harbiye Romanı Karakterleri - Fatih-Harbiye Romanı Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi
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